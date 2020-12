5 tips om de feestdagen te overleven zonder alcohol te drinken

De feestdagen zijn natuurlijk dé dagen om een fles wijn open te trekken. Voor de gezelligheid, om spanningen wat te verlichten of gewoon omdat het kan. Voor de mensen die besloten hun alcoholgebruik te minderen, zijn het soms lastige dagen. Hoe zeg je tijdens de feestdagen nee tegen een glaasje alcohol?

Alcohol kan leuk zijn, maar niet altijd even gezond. Besluiten om deze maand geen alcohol te drinken is dan ook geen slechte keuze. Wij helpen je graag een handje. Hoe kom je de feestdagen door zonder alcohol te drinken?

1. Bereid jezelf voor

Alcohol is natuurlijk bij lange na niet het enige wat je kan drinken. Zorg van tevoren dat je jouw favoriete alcoholvrije drankjes in huis hebt, dit voorkomt verleiding. De alternatieven zijn ontelbaar. Maak wat ‘mocktails’ en zoek welke smaak het beste bij jou past. Zo heb je ook nog eens een leuke bezigheid dezer dagen.

2. Maak een plan

Dit is niet altijd even leuk, wel belangrijk. In december kan het zijn dat je het wat drukker hebt dan normaal met feestelijke gelegenheden. Hier nuchter naartoe is geen probleem, maar weet wat je moet doen als het lastig wordt? Zorg dat je vrienden en familie weten hoe belangrijk het voor jou is en zorg dat er iemand is die je kan berichten als je even steun nodig hebt. Wat helpt? Denk af en toe aan hoe fris en fruitig jij morgen op gaat staan.

3. Ga uit je comfort zone

Hou in je achterhoofd: als je deze dagen nuchter overleeft, kun je alles aan. Het zal soms gek of oncomfortabel voelen, maar weet dat het een leerproces is. Blijf de dingen die je oncomfortabel laten voelen recht in de ogen kijken en ga de uitdaging aan. Zo blijf je groeien!

4. Geniet

Het klinkt wat cliché maar geniet! Of je nou op de bank bij je familie zit of met vrienden een spelletjesavond houdt, het is belangrijk dat je geniet. Denk vooral niet aan wat je niet mag, maar aan wat er nu wel is.

5. Wees trots

Je bent een echte doorzetter, dat is duidelijk! Het maakt niet uit waarom je ervoor kiest nuchter te blijven, het gaat erom dat het lukt. Dat is een echte prestatie. Wees trots op jezelf en denk aan de voordelen van nuchter-zijn. Je maakt alles bewust mee en bent de volgende ochtend fris en fruitig. Dat is toch heerlijk?

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash/Artur Tumasjan

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief