5 tips om écht te minderen met het scrollen op social media

Doelloos naar je telefoon staren, door je Instafeed en Facebook wall scrollen: we doen het allemaal. Teveel! Social media zijn verslavend. En voordat je het weet is er wéér een halfuur of – nog erger – een heel uur voorbij en heb je niets anders gedaan dan andermans #ootd, vakantiekiekjes en (irritante) Insta-stories kijken.

Pas als je minder met je telefoon bezig bent (en bijvoorbeeld écht met je kind speelt), realiseer je hoeveel energie dat scrollen vergt. Hamvraag: hoe stop je met scrollen op social media? Deze tips gaan je helpen.

Bekijk je schermtijd en stel een nieuw doel in

Op iedere telefoon is inmiddels te bekijken hoeveel uur per dag je met je scherm doorbrengt. Een eye-opener! De eerste stap is eerlijk toegeven dat je misschien (en echt niet alleen jij hoor) toch echt wel een probleem hebt. Cold turkey stoppen is misschien een beetje heftig. Maak daarom een afspraak met jezelf: hoeveel uur mag jij volgende week per dag op je telefoon zitten? De volgende tips gaan je hierbij helpen.

Investeer in een wekker

Je kunt jouw smartphone het beste uit je slaapkamer verbannen. Een slaapkamer is immers om te slapen (en te seksen). Het blauwe licht van je scherm tijdens het scrollen voor bedtijd remt de aanmaak van melatonine, het stofje dat je lichaam een seintje geeft om onder de wol te duiken.

Een veelgehoorde smoes is dat mensen hun telefoon als wekker gebruiken en ‘m daarom meenemen naar de slaapkamer. Koop een oldschool wekker. Geen smoesjes, die telefoon moet de slaapkamer uit. Zorg ervoor dat social media niet meer het eerste is wat je ziet als je wakker wordt – en het laatste als je naar bed gaat.

Verwijder social media apps als Instagram en Facebook

Makkelijker gezegd, dan gedaan. We know! Als je de apps niet meer op je telefoon hebt staan, kun je social media alleen nog maar bezoeken via de website (op je laptop). Dan is die stap opeens een stuk groter!

Laat je telefoon in je tas (of bureau) tijdens een etentje, lunchpauze

Samen eten, was nog niet zo leuk. Er is écht aandacht voor elkaar. Je wordt niet afgeleid door kattenfilmpjes of apps van je fling. Niet alleen de mensen waarmee je eet zullen ervan genieten, jij ook. Wedden?

Vind een nieuwe hobby

Schilderen, fotograferen, schrijven, paaldansen (of buikdansen) – whatever you feel like. Als die hobby je écht blij maakt (en ja, je moet er tijd voor maken), zal je zien dat het verminderen van scrollen ook een stuk makkelijker wordt.

Bron: Famme.nl, beeld: Shutterstock

