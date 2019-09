5 yogaposes die je seksleven een boost geven

Je zou het niet denken, maar yoga is óók goed voor je seksleven. Omdat je bij yoga de meest vreemde poses aanneemt, word je ook sterker én leniger, wat je seksleven een flinke boost kan geven. Dít zijn de yogaposes ook tussen de lakens (of op de keukentafel, in de auto) tijdens de daad goed van pas komen.

1. Cat-cow

Deze pose verlengt je rugspieren en maakt je bekken wijder, wat zou resulteren in betere orgasmes. Uitproberen!

2. Downward facing dog

Dankzij deze pose wordt je hele lichaam uitgerekt, wat de spieren verlengt. Met name je dijen en wervelkolom zullen je dankbaar zijn.

3. Pigeon pose

Door deze pose gaan je heupen meer openstaan en zouden alle spanningen die in je onderlijf zitten verdwijnen. Zo kun je dus meer genieten van seks. En dat wil je!

4. Legs-up wall pose

Deze pose stimuleert de bloedtoevoer naar het bekkengebied. Daarnaast wordt dieper ademhalen en ontspannen gemakkelijker. Zó ga je nog meer op in het seksmoment.

5. Happy baby pose

Dankzij deze positie worden je bekken en heupen geopend, wat je seksleven zou bevorderen. Daarnaast wordt de spanning uit je bovenbenen gehaald, waardoor je meer ontspannen bent. En dat is de key, tijdens yoga én tijdens seks.