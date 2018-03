Je kent het wel: je bent ‘stiekem’ door iemands feed aan het scrollen en opeens, pats, boem, komt het welbekende hartje opeens vol in beeld. Je hart begint opeens als een gek te kloppen en het duurt zeker een paar seconden voordat je weer steady bent. De onderstaande dingen zijn voor jou als ‘Instastalker’ waarschijnlijk dan ook enorm herkenbaar…

1. Wanneer je je moeder een foto laat zien

Voordat ze überhaupt je telefoon in handen krijgt, heb je haar al een shitload aan instructies gegeven. Zo mag ze alleen maar kijken en mogen haar vingers het beeld niet aanraken. Maar hé, we weten allemaal hoe het werkt. Je moeder wil tóch even stiekem inzoomen en ja hoor, de foto is al geliket voor je er erg in hebt. Aaargh!

2. Je hebt een foto geliket van een hele lange tijd terug

Nietsvermoedend ben jij even flink alle foto’s en filmpjes door aan het spitten, totdat je opeens iets te enthousiast bent geweest en een foto van twee jaar terug hebt geliket. Totale shock. Want nu weet diegene zeker dat je even flink hebt lopen Instastalken. Niets meer aan te doen. Want ook al unlike jij de desbetreffende foto, de kans dat het al is gezien is aardig groot.

3. Als je de foto van de nieuwe vriendin van je ex liket

Je bent heus niet jaloers en echt wel beter af zonder hem, maar toch ben je stiekem wel nieuwsgierig naar z’n nieuwe aanwinst. Heel logisch natuurlijk. Wel een tikkeltje pijnlijk wanneer je per ongeluk haar foto liket. Dat was namelijk allesbehalve de bedoeling. Nu denkt zij natuurlijk dat jij haar nauwlettend in de gaten houdt. En dat terwijl je alleen even snel wou kijken. Dat verdomde Instagram ook!

4. Hoe ben je ook alweer op dit account terecht gekomen?

Je begon bij een voormalige vriendin, maar zit inmiddels op het account van haar neef’s beste vriend en daar dan weer de broer van. En die is toevallig héél erg knap. Met als vervolg dat jij lekker heftig aan het scrollen bent, en misschien een foto of twee hevig aan het liken ben. Maarreh, wanneer je je opeens bedenkt hoe je ook alweer op dat account terecht bent gekomen, heb jij echt werkelijk geen idee meer via wie je deze good looking guy ontdekt hebt. Wel merk je op dat het ineens twee uur later is. Oeps!

5. Je denkt dat je iemand kent doordat je hem of haar weleens op Instagram voorbij hebt zien komen

‘Hé, die ene meid die daar bij de bushalte staat, die ken ik’. Net op het moment dat je glimlacht of hevig begint te zwaaien, besef je je opeens dat je diegene helemaal niet kent. Je hebt haar toevallig alleen een keer (of tien) op Instagram voorbij zien komen. Tikkeltje ongemakkelijk, want ondertussen kijkt zij met half opgetrokken wenkbrauwen naar jouw vriendelijke gezicht of half zwaaiende arm. Je krijgt het van binnen steeds warmer, want o nee, wat zal ze wel niet van je denken. Het enige waar jij alleen nog maar aan kan denken, is je zo snel mogelijk uit de voeten maken. En snel ook…

6. Je doet even research naar je date

Een vriendin van je heeft je opgezadeld met een blind date, maar helemaal blind ga jij er natuurlijk niet in. Social media is er immers niet voor niets. En dus weet jij inmiddels al meer over je date dan misschien goed voor je is. Zijn favoriete zus? Jij weet het! De plek waar hij op vrijdagavond bier met zijn maten drinkt? Ha, jij kent het! Totdat je opeens iets te fanatiek met je research bezig bent en een foto van ‘m liket. Awkard… En nu maar hopen dat-ie het tijdens jullie eerste date alweer vergeten is. Al weet jij stiekem ook wel dat de kans héél erg klein is. Damnit!

Beeld: iStock