6 dingen waar je nu onderhand wel schijt aan mag hebben

Elke vrouw is onzeker. Dat ene putje bij ons achterwerk, het extra rolletje dat over je broekrand heen komt of de onderkin die zich steeds verder uit de hand lijkt te lopen. Het zijn niet bepaald de leukste dingen. Maar hé, er komt een punt dat je hier eigenlijk gewoon schijt aan moet gaan hebben. Niemand is nou eenmaal perfect, en dat hoeft ook gewoon niet. Dus omarm de dingen waar je eigenlijk niet blij mee bent en stop met jezelf druk maken over (in ieder geval) de onderstaande zes dingen.

1. Stop met jezelf… druk maken om je kledingmaat

Of je nou maatje size zero hebt, of in een maatje 44 past: je bent mooi zoals je bent. En daar kan geen kledingmaat tegenop. Heb jij altijd in een maatje 38 gepast, maar krijg je je jeans nu nog maar nauwelijks over je kont heen? Laat het gaan. Koop gewoon lekker een maat (of misschien zelfs wel twee) groter.

2. Stop met jezelf… te vergelijken met anderen

Ja, een ander heeft misschien een afgetraind lijf, mooie lange lokken of een stel benen waar geen einde aan lijkt te komen. Maar jij hebt zo weer je eigen kwaliteiten en pluspunten. Wees daar dan ook tevreden mee, maar bovenal gewoon trots op.

3. Stop met jezelf… van alles te laten aanpraten

Ja, misschien zou wat meer sporten dat buikje wat verminderen, maar niemand hoeft jou te vertellen dat je er nu wel écht iets aan moet gaan doen. Dat bepaal je namelijk altijd nog zelf.

4. Stop met jezelf… te kwellen in de sportschool

Mocht je het vorige punt nog niet helemaal onder de knie hebben, stop dan in ieder geval met jezelf te kwellen in de sportschool. Sporten moet leuk blijven, en zodra jij elke keer met flinke tegenzin naar de sportschool sjokt, is dat dus niet het geval. Je hoeft namelijk echt niet elke dag in de weer met cardio en gewichten. Stel jezelf dat ook niet als doel. Houd gewoon een realistische hoeveelheid per week aan, en je zult zien dat het dan stukken leuker blijft.

5. Stop met jezelf… wegcijferen voor een ander

Zet jezelf eens een keer op nummer één, in plaats van altijd maar alles voor een ander doen. Het is vooral wanneer je ouder wordt o zo belangrijk om eerst van jezelf te leren houden. En dat betekent dus ook dat je je niet altijd hoeft weg te cijferen voor je lief, zus of beste vriendin.

6. Stop met jezelf… druk te maken om wat anderen denken

Durf je dat jasje niet te dragen, omdat je bang bent voor nare reacties? Whatever! Als jij het mooi vindt, moet je het lekker doen. En zo geldt dit voor veel meer dingen. Jij mag er zijn, no matter what.

Bron: Marie Claire US | Beeld: iStock