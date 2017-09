6 dingen waardoor het zo lang duurt voordat die kater weg is

Hoewel een kater meestal het teken is dat je een (te) gezellige avond hebt gehad, is die allesbehalve lekker. En dan blijft ie soms ook nog twee dagen hangen. Als je stapavondje nou ook weer niet zo heftig was en je je verbaast over die meerdere dagen hoofdpijn, is een van deze zes redenen misschien de oorzaak.

Slechte nachtrust

Hoewel je als je alcohol hebt gedronken meestal snel in slaap valt, slaap je wel een stuk onrustiger dan wanneer je geen biertjes hebt zitten drinken in de kroeg. Vooral wanneer je veel of vaak drinkt, word je makkelijk ’s nachts wakker. Als je die slechte nachtrust op de dag van je kater niet gecompenseerd wordt, heb je grote kans dat je de dag erna nog een katerdagje staat te wachten.

Voedselintolerantie

Volgens holistisch voedingswetenschapper Danielle Pashko hebben veel mensen last van voedselintolerantie of zijn ze gevoelig voor bepaalde stoffen, zonder dat ze daarvan op de hoogte zijn. Voor het gist dat in bier zit en de suiker, tannine en histamine in wijn kan je zomaar intolerant of gevoelig zijn. Sommige symptomen komen pas na 24 of 48 uur aan het licht: misschien wel een oorzaak van die lange kater.

Slechte hydratatie

Toegegeven: wij drinken ook niet na elk glas wijn een glas water. Toch is het wel heel belangrijk om goed gehydrateerd te zijn, en te blijven. ‘Alcohol heeft een uitdrogend effect, zeker wanneer je veel alcohol drinkt,’ vertelt Vincent Pedre, schrijver van Happy Gut. Drink dus wel dat glas water tussen de wijntjes door, en drink water als je thuiskomt en wakker wordt. Ook als je een kater hebt is het slim om veel te drinken, zodat die kater de dag erna in ieder geval verdwenen is.

Donkere dranken

Hoe donkerder de drank, hoe zwaarder de kater. In dranken als whiskey, rode wijn of rum zitten smaakstoffen en bijproducten van de fermentatie die voor een extra heftige kater zorgen, vertelt ziekenhuisdirecteur Fred Goggans. Als je je kater wilt beperken tot maximaal een dag kan je beter kiezen lichte dranken zoals witte wijn, wodka of gin.

Leeftijd

Hoe ouder je wordt, hoe kutter de kater: daar zijn we inmiddels wel achter. Kon je op twintigjarige leeftijd gerust drie avonden achter elkaar de hort op, nu lig je na een avond stappen het liefst de dag erna de hele dag op de bank te netflixen. Als je jonger bent, is je lichaam beter in staat om zich te ontgiften, vertelt Pedre. ‘Wanneer je ouder wordt, en je cellen dus ook ouder worden, is je lichaam minder goed in staat om gifstoffen af te voeren.’

Overgeven

Heb je te veel gedronken en vervolgens alles eruit gegooid? Je bent die alcohol dan wel kwijt, maar daarbij heb je ook alle goede bacteriën eruit gekotst, waardoor je immuunsysteem verzwakt. Ook dit kan een reden zijn waardoor je maar in die hangover blijft hangen.

Bron Women’s Health | Beeld Shutterstock