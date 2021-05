6 zinnen die iedere gaslighter gebruikt om je te manipuleren

Gaslighting is een vorm van mentale mishandeling waarbij je langzaamaan gaat twijfelen aan je eigen gevoelens, beoordelingsvermogen, geheugen en realiteit. Op veelal slinkse wijze word je gemanipuleerd en misleid door je partner, wat funest is voor je zelfvertrouwen. Omdat de manipulerende weet dat je daardoor aan jezelf gaat twijfelen, weet-ie ook dat je sneller de versie van de ander gelooft dan die van jezelf.

Mensen die niet met argumenten kunnen verduidelijken waarom ze iets vinden of doen of die niet meer achter hun woorden staan, zetten gaslighting vaak in als tactiek. Ze zaaien verwarring en oogsten daarmee macht. Vaak wordt het ook ingezet als een rookgordijn. Hij beschuldigt jou van flirten met anderen op een feestje, terwijl eigenlijk hij degene is die niet loyaal is.

Vocabulaire van de gaslighter

Gaslighting is zo gemeen omdat het heel sneaky gebeurt. Je moet heel scherp en zelfverzekerd zijn wil je in een vroeg stadium ontdekken dat je gemanipuleerd wordt (en dan nog zal de gaslighter dat altijd ontkennen en het zo spinnen dat jíj degene bent die ernaast zit). Daarom is het waardevol om het vocabulaire van de gaslighter een beetje te leren kennen. Wees beducht op de volgende zinnen:

1. ‘Dat is nooit gebeurd’

Een gaslighter die iets verkeerds heeft gezegd of gedaan zal dat ten stelligste ontkennen waardoor je gaat twijfelen aan jezelf. Je vertrouwt niet meer op je eigen instinct, maar leeft in de ‘realiteit’ die de gaslighter hier heeft gecreëerd. Daarnaast maakt dit je ook afhankelijker van degene die manipuleert: je leeft in zijn waarheid.

2. ‘Je bent te gevoelig’

Als je duidelijk maakt dat je een grapje kwetsend vond, is de klassieke reactie van de gaslighter dat je overgevoelig bent en wel tegen een geintje moet kunnen. Jouw gevoelens worden geminimaliseerd waardoor je je een zeikerd voelt dat je überhaupt voor jezelf bent opgekomen. Op het moment dat de gaslighter het voor elkaar heeft dat je twijfelt aan je eigen perceptie, weet-ie dat hij in de toekomst hier vaker mee weg komt.

3. ‘Je bent gek – en dat vinden anderen ook’

Met de tijd ga je in handen van een gaslighter vanzelf je eigen verstand bevragen. Zodra je daar aan twijfelt, is de gaslighter er als de kippen bij om dat te bevestigen: jij bent inderdaad gek geworden. In het ergste scenario probeert hij daar zelfs je vrienden en familie in mee te krijgen om een afstand tussen jullie te kweken. Zo wordt de kans kleiner dat mensen meteen jouw verhaal geloven en anderen aan zijn kant staan.

4. ‘Je hebt een waardeloos geheugen’

We hebben allemaal weleens andere herinneringen van een bepaald gesprek (hoi meneer Rutte). Dat is niet gek. De gaslighter trekt echter jouw geheugen in meerdere situaties in twijfel. Nogmaals: hoe meer jij over jezelf twijfelt, hoe meer macht de ander krijgt.

5. ‘Het spijt me dat je vind dat ik je gekwetst heb’

Sorry zeggen is een kunst die de gemiddelde gaslighter niet beheerst. Met deze woorden maakt de gaslighter geen excuses, maar zegt hij: sorry dat jij het zo interpreteert. Zo ga je vanzelf geloven dat je inderdaad overgevoelig of irrationeel reageert. Je gaat vanzelf meer leunen op de ander omdat je zijn beoordelingsvermogen meer vertrouwt dan dat van jezelf.

6. ‘Je had kunnen weten hoe ik zou reageren’

Dit is nog een vorm van de verantwoordelijkheid verfijnd in jouw schoenen schuiven. Door tegen jou, het slachtoffer, te zeggen dat je beter had moeten weten krijg je niet alleen de schuld omdat je er niks aan hebt gedaan, maar ook de schuld van hoe hij reageert.

Vertrouw op je onderbuik: als iets niet in de haak voelt, klopt dat meestal. Spreek, als je het kunt, de gaslighter aan op zijn gedrag. ‘Ik ben niet te gevoelig; jij bent niet gevoelig genoeg.’ Weet ondertussen ook dat aanspreken niet altijd helpt: de kans dat zo iemand wezenlijk verandert, is klein. Neem iemand in vertrouwen en vraag een vriend(in) of die in je de afgelopen maanden heeft zien veranderen. Dat is niet disloyaal naar je partner, maar in dit geval misschien wel de enige manier om niet gek te worden. Schroom ook niet professionele hulp in te schakelen als je dat nodig hebt om verder te kunnen.

Bron: Huffington Post | Beeld: Getty