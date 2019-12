6x zó maak je de maand januari leuker voor jezelf

Januari lonkt en voor velen is dit de minst leuke maand van het jaar. Niet voor niets valt Blue Monday in januari… Hoewel december door Kerstmis en NYE druk genoeg is, hebben we toch een paar tips zodat je aankomende maand niet in een ‘diep dal’ terecht komt.

6x zó maak je januari leuker:

Lees een boek

Hoevaak zeg je tegen jezelf dat je écht vaker een boek moet lezen, in plaats van weer een serie te kijken? Of: ellenlange scroll-sessies door je Insta-feed? Precies! Deze maand is perfect om ermee te beginnen. Het zorgt voor ontspanning en het zet je gedachtes even ergens anders op.

Probeer een nieuw drankje

Als je niet aan Dry January doet, probeer dan een nieuw drankje uit. Waarom altijd maar voor hetzelfde, een skinny bitch, gaan? Zijn er nieuwe (cocktail)tentjes in de stad? Perfect. Ga er met een vriendin naartoe en probeer eens iets nieuws.

Maak een afspeellijst

Ken jij tegenwoordig je afspeellijst(en) uit je hoofd? Hoog tijd voor een nieuwe! Het kost even wat tijd, maar het geeft je veel plezier zodra je ‘m af hebt. Plus: sharing is caring.

Probeer een nieuwe sport

Bied jouw sportschool ook meerdere groepslesjes aan? Probeer ze eens uit. Misschien vind je daar iets veel leukers dan dat je nu doet. Of nog beter: stap uit je sportcomfortzone en ga een keer met vriendin die aan paaldansen doet. P.S. geen sporttype? Zoek dan een nieuwe hobby! Breien, schilderen, ‘ongewone’ dingen.

Bel vaker met vrienden

Hoe vaak bel jij je vrienden nog? Vaak gaat alles ‘snel’ via de app. Maar is het niet leuker om elkaar af en toe een belletje te geven? Zo spreken jullie elkaar beter en ben je ook goed op de hoogte wat er in zijn/haar leven afspeelt. Al blijft elkaar live zien natuurlijk het allerleukst!

Plan een bingewatch dag

Kijk die ene serie terug waar je bent blijven hangen of zoek een nieuwe (You, seizoen 2!). Een dag zonder verplichtingen kan verademend zijn. Af en toe is het heerlijk om op de bank te kruipen en heel de dag een serie (of films) te kijken.

Bron: MarieClaire.nl, beeld: iStock