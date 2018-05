De 7 dingen waardoor je het waarschijnlijkst zal overlijden

Het is niet de meest gezellige vraag, maar heb jij je al eens afgevraagd wat de meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland zijn?

Misschien vrees je voor je leven wanneer je een vliegtuig instapt, ben je bij het zien van de zee bang voor dodende tsunami’s of neem je liever de fiets omdat je vreest voor een dodelijk auto-ongeluk. Toch komen al deze rampen niet voor in het lijstje met de 7 meest voorkomende doodsoorzaken. Natuurrampen, oorlogen en moorden staan geen van allen in de top 7. Maar wat dan wel?

In 2016 (de cijfers van 2017 zijn nog niet bekend) overleden in Nederland 148.997 mensen. De zeven meest voorkomende doodsoorzaken staan hieronder.

Dementie – 14.855 mensen aan overleden Longkanker – 10.674 mensen aan overleden Beroerte – 9.520 mensen aan overleden Coronaire hartziekten (verzamelnaam voor aandoeningen in de kransslagaders van het hart, zoals arteriosclerose, angina pectoris en myocardinfarct) – 8.634 mensen aan overleden Hartfalen – 7.625 mensen aan overleden Chronische longziekte (COPD) – 6.527 mensen aan overleden Dikke darmkanker – 5.202 mensen aan overleden

Veel van deze overlijdensgevallen staan in direct verband met een tekort aan lichaamsbeweging, een hoog cholesterol (vaak door ongezond eten), een hoog glucosegehalte, overgewicht, een hoge bloeddruk of roken.

Bron: Volksgezondheid en Zorg | Beeld: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.