7x dingen die je los moet laten om gelukkig(er) te zijn

Yoga, mindfulness of zelfhulpboeken: we doen er tegenwoordig vanalles aan om gelukkig te worden. Dat terwijl geluk in hele kleine dingen zit. Dat wist je natuurlijk al! Nu kan het óók zo zijn dat jij je eigen geluk – dan wel onbewust – in de weg zit. Loslaten is het geluksgeheim!

Laat deze dingen los in je leven en je zult merken dat je je snel weer gelukkig bent. Uitproberen!

1. Andermans mening

Zit je met iets in je maag, zoals: een relatie die niet lekker loopt of een baan die je niet eigen kunt maken? Natuurlijk is het fijn om adviezen te krijgen van mensen die het beste met je voorhebben. ‘Maar verschillende meningen kan ook voor meer onrust zorgen. En uiteindelijk is jouw gevoel het enige wat telt. Het is jouw leven, en niet dat van een ander. Dus vertrouw op je gevoel!

2. Je verleden

Zoals The Spice Girls ooit zongen ‘If you want my future forget my past‘. Je verleden heeft je gemaakt tot wie je nu bent, dus daar moet je dankbaar voor zijn. Ook voor de fouten, daar heb je immers van geleerd. Toch?

3. Twijfels

Twijfels iedereen heeft ze, groot of klein! Het zou alleen zo fijn zijn als je die twijfels op sommige momenten even ‘uit’ kan zetten. Het constante gevecht tussen “ja en nee” is erg frustrerend. Oplossing? Laat je twijfels los en neem een beslissing! Volg je hart, want dat klopt!

4. Uitstelgedrag

Soms is het leven werkende #momlife zo hectisch en druk, dat we amper toekomen aan onze eigen doelen. Of behoeften, kan ook. Wil je al maandenlang een dagje spa boeken. Stel het niet meer uit, maar rij naar Maarssen en dompel onder in de spa-sferen van – bijvoorbeeld – Spa Sereen. Zelfliefde begint bij self care!

5. Onzekerheden

Als je elke onzekerheid te lijf gaat met de mind-set ‘ik kan alles wat ik wil’, dan zou het leven veel makkelijker zijn. Helaas werkt het niet zo. Wat wellicht wel werkt: het gewoon te proberen. Het is minstens het proberen waard! En wie weet overwin je een onzekeheid.

6. Idealen

Tel wat je hebt, niet wat je mist! Het is niet erg om meer te willen, maar probeer je ook te focussen op wat je wél hebt. Kijken en dromen over de toekomst is goed, maar vergeet niet in het nú te leven. Te genieten van je werkende leven met of zonder kleine kinderen.

7. Smoesjes

Smoesjes zoals geen tijd, een nep ziek kind (of hond) of lichtelijke hoofdpijn: we hebben ze allemaal weleens gebruikt. Laat je niet belemmeringen door jezelf en pak de volgende dag – als je wel weer energie hebt – door. Er is altijd wel een manier om je doelen te bereiken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties?

Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Famme.nl | Bbeeld: iStock