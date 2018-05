Deze 8 items zijn onmisbaar op ieder nachtkastje

In ieder boek over slapen en een goede nachtrust dat je openslaat, lees je het: in de slaapkamer moet je niets anders willen doen dan slapen. Slapen moet centraal staan en daarom moet je selectief zijn in wat je mee naar binnen neemt. Dit zijn de acht dingen die op je nachtkastje horen te staan.

De slaapkamer en je bed zijn alleen om te slapen, niet om te eten, televisie te kijken of om nog even op je laptop te werken. Beeldschermen zijn sowieso verbannen uit de slaapkamer, maar wat heb je wel nodig?

Een leeslamp

Nadat je in bed bent geklommen en alle lichten hebt uitgedaan, is het belangrijk om nog een kleine vorm van verlichting te hebben. Handig voor als je nog wilt lezen, maar ook als je midden in de nacht op moet. Laat de zaklamp van je telefoon voor wat het is, en kies voor een zacht lichtje dat ook nog eens mooi staat.

Water

Niets zo vervelend wakker worden als met een droge mond. En bovendien: tijdens je slaap drink je een aantal uren niet en het is belangrijk om je lichaam zo snel mogelijk te hydrateren.

Een goed boek

In plaats van staren naar je televisie, tablet, smartphone of ieder andere vorm van schreeuwende beeldschermen, is lezen nog altijd de beste manier om jezelf voor te bereiden op een goede nachtrust. Lezen is stil en biedt minimale onderbrekingen, plus je voedt je geest.

Een goede koptelefoon

We hebben allemaal van die nachten waarop slaap onmogelijk lijkt. In plaats van helemaal gek te worden van frustraties, helpt het om naar iets te luisteren, bijvoorbeeld naar rustige muziek, inspirerende podcasts of meditatie.

Een pen en schrift

Soms komen de beste ideeën in je naar boven wanneer je in bed ligt. Je moet dan je gedachtes snel kunnen opschrijven, voordat je ze weer kwijt bent. Daarbij is het opschrijven van je gedachtes ook een fijne manier om je hoofd leeg te maken, dat weer bijdraagt aan een goede nachtrust.

Handcrème

Voordat we naar bed gaan, maken we ons gezicht schoon en poetsen we onze tanden. Maar hoezo zouden we niet hetzelfde doen voor onze handen en de rest van ons lichaam? Aandacht maakt immers alles mooier en de tijd nemen voor ons lichaam mag ook wel eens.

Slaapmasker

Heb je een slaapkamer met veel lichtinval? Dan is een slaapmasker onmisbaar. Hierdoor sta je jezelf toe om verder te slapen nu het zo vroeg donker wordt.

Slaapparfum

Noem het een talisman voor een goede nachtrust, maar een foefje slaapparfum zou zomaar kunnen zorgen voor de beste dromen.

