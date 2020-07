De 8 vragen die een gynaecoloog het meest gesteld krijgt

In Nederland is het niet gebruikelijk eens in de zoveel tijd een check-up te doen bij de gynaecoloog. Daardoor spreekt een groot deel van de vrouwen amper over menstruaties, vruchtbaarheid en (ongewone) afscheiding.

En omdat we het er zo weinig over hebben, weten we omtrent gynaecologie niet gek veel meer dan dat we (meestal) eens per maand ongesteld worden en hoe je voorkomt dat je zwanger wordt. In Engeland kennen ze dat probleem ook.

Omdat de Engelse gynaecoloog Anita Mitra willen dat vrouwen beter geïnformeerd worden en zo sterker in hun schoenen staan, delen ze de 8 vragen die ze het vaakst gesteld krijgen. Mét de antwoorden.

1. Maakt stress PMS erger?

“Zeer waarschijnlijk wel. Stress kan een menstruatie niet alleen pijnlijker maken, maar PMS ook heftiger. De belangrijkste stresshormonen zijn cortisol, adrenaline, noradrenaline en insuline – en de reageren allemaal op vrouwelijke hormonen.

Stress kan ervoor zorgen dat je niet evolueert, dat je menstruatie vroeger of juist later komt en een menstruatie zwaarder of juist lichter maken. Kortdurige stress is niet erg, maar zodra het er altijd is heeft het effect op je cyclus. Stress kan ook komen van teveel sporten, teveel cafeïne of een jojo-dieet. Vrouwen die zwanger willen worden, vraag ik altijd of ze meer kunnen relaxen. Dat kan met mediatie, maar ook door wandelen zonder je telefoon gewoon even in stilte te zitten.”

2. Moet ik geld uitgeven aan een vruchtbaarheidsapp?

“Ik ben groot fan van vrouwen die touwtjes rondom hun cyclus in eigen hand nemen en hun cyclus monitoren. Er zijn ook apps die handig zijn als je zwanger wilt worden, maar ik pleit ervoor niet geobsedeerd te raken door de periode waarin je volgens de app vruchtbaar bent. Dat kan ervoor zorgen dat seks rigide en mechanisch wordt.

In plaats daarvan adviseer ik liever drie keer seks per week – of meer. Regelmatig seks verbetert de kwaliteit van zaadcellen en reguleert het immuunsysteem, wat conceptie makkelijker maakt. Zaadcellen kunnen een paar dagen overleven dus zelfs als je een onregelmatig ovulatie hebt, kan regelmatig seks ervoor zorgen dat het zaad er is wanneer je het nodig hebt.

Als je daarentegen een app gebruikt om juist niet zwanger te worden, moet je weten dat de kans bestaat dat je alsnog zwanger wordt. Een app is niet zo betrouwbaar als hormonale anticonceptie. Weet ook dat zo’n app het best werkt als je een regelmatige cyclus hebt, jezelf heel strikt monitort en condooms gebruikt op vruchtbare dagen.”

3. Waarom heb ik zoveel honger vlak voordat ik ongesteld word?

“Je hormonen fluctueren de hele tijd, soms wel ieder uur. Omdat het progesteron toeneemt tegen het einde van de cyclus, kun je hongeriger zijn. Bekritiseer je lichaam daarom niet om iets wat het van nature doet en weet dat dat hongergevoel tijdelijk is.”

4. Ik slik al 20 jaar de pil. Nu wil ik zwanger worden: is dat dan een probleem?

Als je de pil alleen slikt voor anticonceptie, kun je kort even niet vruchtbaar zijn wanneer je net stopt. Op de lange termijn heeft het echter geen gevolgen voor je vruchtbaarheid. Soms kan het echter wel een jaar duren voordat je menstruatie weer uit zichzelf op gang komt. Natuurlijk kun je het wel meteen proberen wanneer je net met de pil bent gestopt. Let ook op je voeding: veel vrouwen hebben te weinig ijzer en magnesium.

Overweeg ook een multivitamine met extra foliumzuur als je zwanger wil worden. Als je de pil slikt vanwege PCOS (een hormonaal syndroom), kunnen je menstruaties onregelmatig zijn wanneer je stopt. Daarom loont het de moeite op tijd te overleggen met je arts. Datzelfde geldt wanneer je de pil slikt voor aandoeningen als endometriose.”

5. Waarom heeft mijn cyclus zoveel effect op mijn slaap?

“Veel vrouwen slapen onrustiger na hun ovulatie en vlak voor hun menstruatie. Dat heeft te maken met een verandering in lichaamstemperatuur en de hoeveelheid progesteron. Probeer daarom de slaapkamer koel te houden (zo rond de 18 graden). Houd een regelmatige bedtijd aan in plaats van veel slaap in te halen in het weekend. Geef je lichaam de kans genoeg melatonine (het slaaphormoon) aan te maken door 90 minuten voor bedtijd alle schermen aan de kant te leggen.”

6. Ik ben gestopt met de pil en nu verlies ik soms veel afscheiding. Is dit normaal?

“Heel veel vrouwen vragen dit en meestal kan ik ‘ja’ antwoorden. Vrouwen die net zijn gestopt met de pil, zijn niet gewend aan ovuleren. Dus wanneer dat gebeurt, met een dunne, draderige, eiwit-achtige afscheiding, kan dat ze verrassen. Op andere momenten in de maand kan afscheiding geliger en droger zijn. Maak een afspraak met de huisarts als je je toch zorgen maakt, als je last hebt van jeuk of een onaangename geur. Was je vagina niet met zeep omdat je daarmee ook de goede bacteriën weg boent.”

7. Mijn menstruaties zijn heel zwaar. Moet ik naar de huisarts?

“Ik zou zeggen dat een menstruatie zwaar is als je niet naar je werk kunt of de dingen kunt doen waar je van geniet. Als je menstruatie je ervan weerhoudt je leven gewoon te leiden, is het tijd voor een huisarts. Er zijn verschillende behandelingen voor. Ga vooral ook naar een huisarts als je vlak voor de pre-menopauze zit en opeens meer bloed verliest. Hetzelfde geldt als je bloed verliest tijdens seks of tussen menstruaties door. Het is niet vaak ernstig, maar wel belangrijk om te controleren.”

8. Ik wil zwanger worden. Moet ik mijn hormonen laten checken?

“Als je gezond en onder de 35 jaar bent, kun je na een jaar proberen naar de huisarts stappen. Geef het zes maanden als je ouder bent dan 35. Wacht alleen niet als je een chronische gezondheidsaandoening hebt. Als je bijvoorbeeld diabetes, endometriose, PCOS, vroeger onrustige cellen in de baarmoederhals of kanker hebt gehad, is het goed om een huisarts te spreken wanneer je zwanger probeert te worden. Datzelfde geldt als je een moeder of zus hebt die vroeg in de menopauze kwam.”

