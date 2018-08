Serena Williams mag ‘catsuit’ niet meer dragen tijdens tennistoernooi

Waarom het pak verboden is, is niet duidelijk. “Het wordt niet langer geaccepteerd”, liet de president van de Franse tennisfederatie Bernard Giudicelli weten. “Men moet het spel en de plek respecteren.” Volgens Giudicelli gaat de organisatie van de French Open voor toekomstige toernooien een dresscode instellen. Wat die dresscode precies inhoudt, is vooralsnog onbekend. Wat wel duidelijk is, is dat het pak van Serena niet onder de dresscode valt.

De tennisster droeg het strakke, zwarte pak voornamelijk om bloedklonters tegen te gaan. Williams balanceerde vorig jaar op het randje van de dood tijdens de bevalling van haar dochter. “Ik had een boel problemen met bloedpropjes”, zei ze daarover. “God, ik weet niet hoeveel last ik van bloedproppen heb gehad in de afgelopen twaalf maanden.”

De catsuit van Williams bevordert haar bloedcirculatie, wat de voornaamste reden is dat ze het pak draagt. “Dit pak is een leuk pak, maar het is vooral functioneel”, aldus Williams. “Hiermee kan ik zonder problemen tennissen.” Dat de tennisbond hier lak aan lijkt te hebben, heeft voor veel verbaasde en boze reacties op Twitter gezorgd.

Serena Williams: *wins 23 grand slam titles* Serena Williams: *passes multiple drug tests* Serena Williams: *nearly dies during childbirth* Serena Williams: *makes Wimbledon final after nearly dying* Some guy: “Yeah, but I don’t like how she dresses…”

Thinking about this whole French Open thing about Serena Williams’ bodysuit (which was partly designed for health purposes, as a reminder) – I can’t help but think back to the days when female figure skaters couldn’t wear costumes that didn’t include a skirt. It’s 2018, everyone.

The policing of Serena Williams’ body, femininity, and existence throughout her career is nothing but racist and sexist. The barriers she has faced simply for being a muscular black woman in an incredibly white dominated sport is unforgivable. She’s a fucking TREASURE.

On the left: Anne White 1985 (yes that’s really her name)

No one says a thing…

On the right: Serena Williams 2018

‘’I think that sometimes we’ve gone too far” and “[the catsuit] will no longer be accepted. One must respect the game and the place.’’ – FTF President Giudicell pic.twitter.com/8Cdu7Ts8Ve

— UnsilentMajority 🌹 (@The_UnSilent_) August 25, 2018