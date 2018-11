Ongesteld? Dít zorgt ervoor dat je klachten minder worden

Buikkrampen, hoofdpijn en een slecht humeur. Hoewel iedereen ongesteld zijn anders ervaart, zijn er weinig vrouwen die deze periode van de maand leuk vinden. Gelukkig zijn er verschillende trucjes die de klachten kunnen verminderen. Wij hebben er een aantal op een rijtje gezet.

Calcium

Het slikken van calcium supplementen kan goed helpen tegen de buikkrampen. Vrouwen die hier veel last van hebben, kampen namelijk vaak met een milde calciumtekort. Calcium is ook te vinden in zuivel, vis en groenten zoals spinazie en broccoli.

Sint-Janskruid

Sint-Janskruid helpt voor je humeur. Veel vrouwen zijn aan het einde van de cyclus wat somberder. Dat komt doordat je oestrogeenniveau daalt. Sint-Janskruid helpt tegen deze hormonale schommelingen en maakt het verdrietige gevoel wat minder.

Frambozenblad thee

Dit blad, dat een samenstelling bevat genaamd Fragine, helpt tegen krampen en hevige bloedingen. Fragine versterkt namelijk de baarmoederwand. Hoewel velen het niet zo lekker vinden smaken, is het toch aan te raden om twee kopjes frambozenblad thee per dag te drinken.

Magnesium

Magnesium is een mineraal dat onder andere helpt bij de botopbouw. Daarnaast verwijdt het de bloedvaten en heeft het invloed op je humeur. Magnesium is te vinden in avocado’s, spinazie, bepaalde noten, makreel en cacao. Eet dus gerust chocola tijdens je ongesteldheid, maar wel een pure reep.

Slapen

Tijdens het slapen krijgt je lichaam de kans zich te herstellen, wat ervoor zorgt dat de kramp en het bloedverlies vermindert. Slaap zorgt er ook voor dat je hormonen beter op peil blijven en je minder humeurig bent. Ga dus vooral lekker vroeg naar bed!

IJzer

Vrouwen die last hebben van een tekort aan ijzer hebben vaker last van langere en hevigere ongesteldheden. Deze ongesteldheden zorgen er op den duur weer voor dat je nóg meer ijzer tekort komt. Een vicieuze cirkel dus. Hierom is het belangrijk om altijd genoeg ijzer binnen te krijgen. Er zijn ijzer tabletten, maar je kan ijzer ook uit vlees of plantaardige bronnen halen.

Water

Water drinken is natuurlijk altijd een goed idee, maar vooral wanneer je ongesteld bent. Aangezien je tijdens je ongesteldheid veel vocht kwijtraakt, kan het zijn je lichtelijk uitgedroogd raakt. Dit maakt de kramp erger. Ook zorgt water ervoor dat het opgeblazen gevoel vermindert.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Beautify | Beeld: iStock