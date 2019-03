VIVA-fit: probeer eens déze avontuurlijke sport

Begint je hardlooprondje te vervelen? Ga dan trailrunnen! Met deze avontuurlijke sport ren je heuvels op, spring je over slootjes en weet je nooit wat je onderweg tegenkomt.

Buitenspeel-gevoel

De paden op, de lanen in: trailrunning is het avontuurlijke zusje van hardlopen. Je rent en wandelt vooral op onverharde paden, klimt op heuvels en bergen, klautert over rotsen en springt over beekjes. Het gaat bij deze sport niet om hardlopen, maar om je eigen tempo te vinden en ondertussen van de natuur te genieten.

Dat buitenspeelgevoel maakt ook dat steeds meer hardlopers overstappen naar trailrunning en dat het overal ter wereld populairder wordt. Je route is ook nooit hetzelfde, omdat de natuur en de weersomstandigheden elke keer weer anders zijn. In het donker trailrunnen kan ook: hoofdlampje op en gáán.

Waar en wat kost het?

Hoewel het in Nederland niet barst van de bergen en heuvels, zijn er genoeg mooie trailruns te doen, zoals in Spaarnwoude, Nationaal Park Dwingelderveld in Drenthe, op de Veluwe of in het Vijlenerbos in Limburg. Natuurmonumenten heeft een ‘Natuur routes’-app waar naast hardlooproutes ook trailrunroutes op staan. Maar veel trailrunners zijn van de avontuurlijke slag en maken zelf een route of kijken wel waar ze uitkomen.

Het is wel handig om dan een GPS-tracker bij je hebben, zodat je altijd weet waar je bent. Aanrader voor beginners: een trailrunning clinic om de basistechnieken te leren en tips te krijgen. Mudsweattrails en run2day organiseren geregeld zo’n clinic voor € 10 à € 25.

Mindful rennen

Wist je dat alleen al door het kijken naar groen je hartslag en stresslevel daalt? Bij trailrunnen gaat je hartslag natuurlijk wel omhoog, maar door zo actief in de natuur bezig te zijn, voel je je veel meer ontspannen dan na een rondje hardlopen door de stad. Door de wisselende ondergrond moet je alert zijn bij elke stap en train je je concentratie.

En wat ook fijn is: doordat de ondergrond zachter is dan asfalt belast je je gewrichten minder. De kracht in je benen en enkels neemt toe door trailrunning. Naast je benen gebruik je je armen om te balanceren op de verschillende paden en zo train je ook je bovenlijf. Een allround work-out dus. En trailrunnen schijnt een van de beste calorieverbranders te zijn van alle outdoor sporten: je verbrandt gemiddeld 950 calorieën per uur.

Wat moet je aan?

Kek jack: omdat je het in Nederland nooit weet met het weer.

Schijn een lichtje op mij…: hoge tights met reflecterende details zodat je ook 's avonds veilig op pad kunt.

Voeten op de grond: speciaal ontworpen voor trailrunning, met een zool die een extra stevige grip heeft op allerlei terreinen.

Bounce control: sportbeha die wetenschappelijk bewezen je borsten minder laat bouncen. Ook ideaal voor grotere cupmaten.

Zij zijn ook fan

Miley Cyrus gaat regelmatig op avontuur in de Hollywood Hills, net als Selena Gomez, Jennifer Garner en Justin Bieber. Actrice Amanda Seyfried neemt haar hond mee tijdens haar runs en actrice Lea Michele gooit er tussendoor nog een yoga pose tegenaan. Waarom niet?

