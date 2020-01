Stok achter de deur: deze 9 apps helpen met je goede voornemens

Meer van de wereld zien, minder wijn drinken (ietsje, dan) en je geldzaken beter op orde krijgen: iedereen heeft wel íéts wat-ie in het nieuwe jaar anders wil aanpakken. Wil jij je goede voornemens dit jaar langer volhouden dan een halve week? Dan kun je vast wel wat extra hulp gebruiken.

Ben je net goed bezig met je zoveelste poging om te minderen met alcohol, staat er weer een waanzinnig feestje op de planning. Ga je net zo lekker met geld besparen, kom je een paar schoenen tegen dat gewoon niet mag ontbreken in jouw garderobe. En zo zijn er nog wel wat voorbeelden op te noemen.

Vind jij het volhouden van je goede voornemens ieder jaar weer de lastigste opgave ever? Onderstaande apps geven je een duwtje in de goede richting.

1. Stoppen met roken: Kwit

Nicotinepleisters, boeken lezen over stoppen met roken en zelfs een cursus: heb je al van alles geprobeerd en zijn alle pogingen uiteindelijk mislukt? Kwit is een spelletje (altijd goed) en werkt met allerlei motivatietrucjes. Hierbij moet je door 28 levels heen, waarbij je 84 achievements kunt unlocken. Tussendoor krijg je motiverende kaarten voorgeschoteld én kun je gemakkelijk je voortgang in de gaten houden. Heb je de drang om toch weer een sigaret op te steken? Even schudden met je telefoon en je krijgt een motiverende quote te zien. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

2. De wereld verkennen: Foodspotting

Vaker reizen en nieuwe dingen ontdekken: da’s ook ons plan voor 2018. Enne, kies jij reisbestemmingen graag uit op het eten wat ze er serveren? Dan is de app Foodspotting je nieuwe beste vriend. Handig voor dagelijks gebruik, maar ook om helemaal te blenden met de lokale bevolking bij die volgende citytrip. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

3. Meer bewegen: Hardlopen met Evy

Waarschijnlijk heb je al heel wat sporten geprobeerd, maar was het uiteindelijk een grote kostenpost waar je veel te weinig gebruik van maakte. Misschien moet je dan eens beginnen met deze app te downloaden (kost je niets) en je hardloopschoenen uit de kast trekken (moet je nog wel ergens hebben liggen, toch?). Evy fluistert je tips in en samen met haar bouw je een hardloopschema op dat bij jou past. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

4. Georganiseerd door het leven: Keeper

Als ‘rommelkont’ jouw middle name is, is het misschien verstandig om wat extra structuur toe te voegen aan je alledaagse leven. Met Keeper zorg je ervoor dat je pinpas nooit meer blokkeert omdat je drie keer de verkeerde code invoert, en heb je er geen last meer van dat je niet op het nieuwe wachtwoord van je werkmail kunt komen. In deze app zet je namelijk al je wachtwoorden overzichtelijk op een rij. Eén ding: vergeet niet je wachtwoord van Keeper zelf. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

Dit is wat Dry January volgens experts met je lichaam doet

5. Carrièreswitch: Indeed Vacatures Zoeken

Doe je je job graag? Nee? Waar wacht je dan nog op? Ga op zoek naar een andere baan. Via Indeed Vacatures zoek je heel gericht op basis van functie en locatie. Parttime of fulltime, op freelance of op vrijwillige basis. De app maakt gebruik van heel veel verschillende vacaturebanken. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

6. Minder wijn drinken: Drinkaware en AlcoDroid Alcohol Tracker

Vind je het wat overdreven om mee te doen aan Dry January (lees: een maand niet drinken), maar streef je er wél naar om wat minder vaak een glas wijn in te schenken? In deze app kun je aangeven hoeveel je gedronken hebt (wel eerlijk zijn, hè?), waarna er wordt berekend hoeveel alcohol er in je bloed zit. Daarnaast krijg je inzicht in je drinkgewoonte. Die bewustmaking moet je helpen om minder te drinken. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

7. Vaker je telefoon wegleggen: Checky

Je hoeft je haast niet te schamen als je je hier schuldig aan maakt, want laten we eerlijk zijn, wie doet het niet? We hebben het over 24/7 je smartphone gebruiken. Om ieder wissewasje op te zoeken, je Instagram te checken en je app’jes te lezen (zelfs als je geen nieuwe hebt gekregen). Checky brengt in kaart hoe vaak je ‘m gebruikt. En wanneer je die resultaten ineens onder je neus krijgt, denk je in het vervolg wel een tweede keer na voordat je naar je telefoon grijpt. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

8. Beter inzicht in je uitgaven: Money Pro

Is de maand altijd weer te lang in verhouding tot jouw salaris? Met deze app kun je in een handomdraai rekeningen en uitgaven in een overzichtje zetten, handig, in verschillende categorieën. Kun je aan het einde van de maand zien wat je hebt uitgegeven aan kleding en aan de dingen die je écht nodig had. Vergeet je weleens rekeningen te betalen (met irritante boetes als gevolg)? Dankzij de meldingen van Money Pro niet meer. Wil je proeven van deze app, dan is er een gratis versie beschikbaar. Voor ongelimiteerd gebruik moet je € 4,99 neertellen. Apple iTunes & Google Play Store.

Fuck goede voornemens: 5 redenen om er juist niet aan te beginnen

9. Liefde van je leven ontmoeten: Happn

Ga jij 2018 in zónder partner en ben je wel toe aan een fling of vaste relatie? Happn laat je mensen zien die binnen een straal van 250 meter van je verwijderd zijn; voor de rest lijkt het een beetje op Tinder. Het leuke is dat de makers goed hebben nagedacht over deze extra feature. Heb je bijvoorbeeld een knappe man aan de overkant van de straat gespot, maar durf je hem niet aan te spreken? Dan pak je dus Happn erbij, in de hoop dat hij de app ook heeft gedownload. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

Productie: Anouk de Boer