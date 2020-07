Aan de punnik of legpuzzel: deze hobby’s zijn het beste voor je gezondheid

Of je nu aan de punnik of aan de legpuzzel gaat, hobby’s kunnen je zeker verder helpen in je carrière. Maar wist je dat ze ook heel wat bij kunnen dragen aan je gezondheid? Ja, echt!

En dan hebben we het hierbij niet over een sport als hobby hebben. Ook lekker bezig natuurlijk, maar het draait hierbij om bijvoorbeeld muzikale activiteiten of juist meer creatieve bezigheden, die een positief effect kunnen hebben. Dat blijkt uit een analyse door de WHO van wel 3000 studies, waarbij gekeken werd naar bepaalde bezigheden en psychische en lichamelijke aandoeningen.

Hobby’s gezondheid

De onderzoeken werden tussen 2000 en 2019 uitgevoerd en analyseerden verschillende ziektes. Denk aan kanker of diabetes, maar ook PTSD en depressie. Wat blijkt? Bepaalde handelingen in de vrije tijd kunnen zeker wel positief uitpakken voor sommige patiënten. Speel je een instrument of houd je van zingen? Dan is er goed nieuws. Deze muzikale activiteiten zijn heel goed voor je gezondheid. Zo kwam naar voren dat het bespelen van een didgeridoo de ademhaling en conditie van kinderen met astma verbetert én zingen helpt de luchtwegen vrij te maken. Ga hiermee aan de slag in een groep (bijvoorbeeld een koor) en het kan de sociale vaardigheden voor mensen met dementie verbeteren.

Handen uit de mouwen

Steek die handen maar uit de mouwen, want ook creatieve hobby’s hebben heel wat voordelen. Denk aan breien of samen pottenbakken. Hierbij zagen wetenschappers dezelfde effecten voor dementerenden als het zingen in een koor. Mooi schrijven is niet alleen ontzettend leuk voor handgemaakte kaartjes, maar kalligrafie zorgde bij Chinese kinderen ook nog eens voor een vermindering van stress, woede-uitbarstingen en paniek en -angstaanvallen.

I’m a dancer

Word je al moe zodra je alleen nog maar aan sporten denkt, maar wil je wel íets doen, zeker als het ook nog eens goed is voor je hart? Dan kun je door te dansen helemaal je ei kwijt. Vooral de wals beoefenen zou even effectief zijn voor hartpatiënten als sommige oefeningen in de gym. Tel daarbij op dat je stress als sneeuw voor de zon verdwijnt en je bloeddruk wordt verlaagd, dus knal maar aan die muziek. Heel goed voor je gezondheid, al die hobby’s!

Bron: Margriet | Beeld: Unsplash