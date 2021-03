Aan deze 6 signalen merk je of je probiotica goed werkt

Als je vaak last hebt van je buik of weleens een (lange) antibioticakuur hebt geslikt, ben je waarschijnlijk bekend met probiotica. Probiotica zijn bacteriën die je darmflora in balans houden. Als je probiotica slikt is het alleen niet altijd even makkelijk om te achterhalen of het nou écht werkt. Dit zijn de signalen waar je op kunt letten.

Als je darmflora niet lekker in balans is, kun je klachten krijgen als vermoeidheid, een opgeblazen buik, huidproblemen, diarree en constipatie. Probiotica zit in producten als zuurkool en yoghurt, maar als dat niet dagelijks op het menu staat, kun je probiotica ook slikken in de vorm van supplementen.

De signalen

Over de werkzaamheid van probiotica is nog wel wat discussie. Er is bewijs dat als je kampt met verstopping of diarree, probiotica kan helpen. Als je geen darmklachten hebt, heeft het waarschijnlijk niet zoveel nut om de supplementen te slikken. Voordat je effect merkt, moet je iedere dag in ieder geval een paar weken lang supplementen nemen. De volgende signalen zijn een teken dat het werkt:

1. Een regelmatige stoelgang

Een disbalans in de darmflora kan leiden tot zowel diarree als constipatie. Het is dus een teken dat je microbioom weer gezonder is als je regelmatig een normale ontlasting hebt.

2. Minder opgeblazen

Als je nog vaak opgeblazen bent, kan dat een teken zijn dat je probiotica niet werkt. De goede bacteriën zouden er voor moeten zorgen dat je spijsvertering soepeler loopt. Een goede spijsvertering verkleint de kans op gasvorming of onrustige darmen die weer bijdragen aan een opgeblazen gevoel. Als dat onder controle is, zou ook dat opgeblazen gevoel moeten afnemen.

3. Een stabiel humeur

De gezondheid van je darmflora staat in verband met je algehele gezondheid. Buikklachten hebben daardoor vaak impact op nog meer. Je buik is onder meer verantwoordelijk voor de hormonen die je humeur en slapa reguleren. Als die niet in topvorm is, kun je last krijgen van stemmingswisselingen en een moeizame nachtrust. Kortom: als je opeens een stuk beter slaapt, kan dat betekenen dat de probiotica aanslaat.

4. Sterker immuunsysteem

Als je vaak darmproblemen hebt, word je waarschijnlijk ook sneller ziek. Een microbioom die uit balans is, kan ook je immuunsysteem beschadigen waardoor je sneller ziek en/of zieker wordt. Als je darmflora zichzelf herstelt dankzij probiotica, heeft je immuunsysteem daar ook baat bij. Het kan dus goed zijn dat je opeens veel minder vaak loopt te hoesten en te proesten.

5. Heldere huid

Probiotica hebben niet alleen effect op de bacteriën in je darmen, maar ook op je huid. Een gezondere huid betekent ook dat je huid minder gevoelig is voor eczeem, rosacea en ontstekingen. Als je probiotica aanslaat, kan het zijn dat eventuele huidproblemen ook wegblijven.

6. Minder schimmelinfecties

Probiotica hebben ook effect op de gezondheid van je vagina. Neem bijvoorbeeld schimmlinfecties. Die komen wanneer er teveel gistbacteriën in je vagina huizen. Probiotica helpt om dat aantal bacteriën weer in evenwicht te krijgen. Resultaat: minder schimmelinfecties.

Hoe lang het precies duurt voordat je resultaat merkt, hangt van een heleboel dingen af. De symptomen, welke type probiotica je slikt en je omgeving spelen allemaal mee. Sommigen mensen merken al binnen een paar dagen verschil, maar anderen hebben wel een paar weken nodig. Probeer het in ieder geval een maand om te kijken of het wat voor je doet.

Bron: Bustle | Beeld: Getty