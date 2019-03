Aan de pil en toch zwanger: uit onderzoek blijkt nu hoe het kan

Braaf de pil slikken en tóch zwanger raken: het overkomt 9 op de 100 vrouwen. Uit nieuw onderzoek blijkt nu hoe het mogelijk is.

Hoewel anticonceptie nooit 100% betrouwbaar is, kun je er in principe van uitgaan dat je pil of spiraal je beschermt tegen een zwangerschap. Toch zijn er gevallen bij wie het misgaat: zij raken ondanks de bescherming in verwachting. Hoe dat kan, was tot dusver onduidelijk. Vaak werd de schuld bij de zwangere vrouw gelegd: zij zouden de pil vast onregelmatig hebben geslikt, of niet goed hebben opgelet. Nu blijkt dat het anders zit.

Gen breekt hormonen af

Uit recent onderzoek blijkt dat een specifiek gen de schuldige is. Dit gen – CYP3A7*1C genaamd – breekt de werkzame stoffen in anticonceptiemiddelen af. Vijf procent van de vrouwen is drager hiervan en heeft hierdoor een grotere kans om ongepland zwanger te raken. Hoe kleiner de dosis hormonen in de anticonceptie, hoe groter het risico zou zijn.

Wetenschappers van de University of Colorado Anschutz Medical Campus hebben de werking van dit gen ontdekt dankzij een onderzoek onder 350 vrouwen met een anticonceptiestaafje in hun bovenarm. De onderzoekers kwamen erachter dat het CYP3A7*1C-gen verantwoordelijk is voor de productie van het CYP3A7-enzym, dat de hormonen van het staafje afbreekt.

‘Beter luisteren’

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Obstetrics & Gynecology. Auteur Aaron Lazorwitz: ‘Deze bevindingen bewijzen dat we beter naar onze patiënten moeten luisteren en moeten ontdekken of er iets in hun genen is dat dit veroorzaakt.’

