Hè hè: er komt meer aandacht voor de psychische bijwerkingen van de pil

De pil als anticonceptiemiddel: het pakt voor de én anders uit dan de ander. De meesten hebben helemaal geen last van eventuele bijwerkingen, maar er zijn ook vrouwen die vervelende psychische bijwerkingen ervaren door de pil. Zo hebben ze bijvoorbeeld last van stemmingswisselingen of minder zin in seks. Hoewel dit verschijnsel eerder een beetje werd weggewuifd, gaan huisartsen hier nu (eindelijk) meer aandacht aan besteden.

De anticonceptierichtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert huisartsen om alle mogelijke bijwerkingen van de pil te bespreken met de meisjes en vrouwen die hiermee willen starten. Na drie maanden wordt het gebruik van de pil standaard geëvalueerd, maar vanaf nu wordt er ook gevraagd of er sprake is van psychische gevolgen. Dat meldt de Volkskrant.

Psychische bijwerkingen van de pil

De pil is natuurlijk gewoon een medicijn en alle medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. De bekendste verschijnselen zijn vooral lichamelijk, zoals gewichtstoename, meer puistjes, een toename van het risico op trombose en een kleine toename van het risico op borstkanker. Maar sommige vrouwen ervaren ook psychische klachten. Die klachten variëren van stemmingswisselingen tot minder zin in seks en in enkele gevallen kampen vrouwen met depressieve gevoelens.

Meer aandacht

Met de aanpassing van de richtlijn kunnen huisartsen extra alert zijn op de mogelijke psychische bijwerkingen. Goede communicatie over de pil is heel belangrijk, omdat vrouwen anders angstig kunnen worden over het gebruik ervan. In Engeland ontstond namelijk in de jaren negentig al eens ‘pill scare’. Vrouwen durfden de pil niet meer te gebruiken, nadat de media groots de eventuele kans op trombose hadden uitgemeten. Dat leidde destijds tot ongewenste zwangerschappen en abortussen.

Bron: De Volkskrant | Beeld: iStock