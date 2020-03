Klein is de norm: het aantal neuscorrecties stijgt gestaag

We kunnen er bijna niet meer omheen. Als we door onze sociale mediakanalen scrollen lijken fillers, botox en siliconen tegenwoordig doodnormaal voor influencers, actrices, modellen en andere celebrities. Alles wordt gladgestreken of gelift en ook het aantal neuscorrecties maakt een flinke groei door. Want hoe kleiner, hoe beter.

Onlangs deed realityster Maxime Meiland een boekje open over haar cosmetisch chirurgische ingreep. Op haar negentiende onderging ze een neuscorrectie, omdat ze hem te veel vond lijken op de neus van haar vader Martien Meiland. “Ik had de neus van papa en die wil je echt niet hebben, meid”, aldus de 23-jarige Maxime tegen LINDA.meiden.

Lesje geschiedenis

Om te bepalen waar deze obsessie voor kleine neus vandaan komt, moeten we even terug in de tijd. Eeuwen geleden werd een grote neus nog als hét schoonheidsideaal gezien. In de Romeinse tijd betekende het hoe groter de neus, hoe meer macht en kracht. Daarnaast beweerden Egyptische priesters dat mannen met een grote neus wijzer waren. Toch is deze visie anno 2020 180 graden gedraaid. Amerikaanse onderzoeken wijzen uit dat een flinke snoet niet meer als het mooist wordt gezien. We willen nu een zo klein mogelijk en onopvallend neusje.

Nieuwe neus

‘De drempel om iets aan jezelf te laten doen wordt steeds kleiner’, vertelt plastisch chirurg Bart Stubenitsky (48) aan LINDA. Hij voert dagelijks neuscorrecties uit. ‘Door social media en alle focus op ons uiterlijk, zien mensen dat het simpel is om iets te laten doen.’ Mensen gaan massaal aan de nieuwe neus: de plastisch chirurg opereert namelijk 250 neuzen per jaar. ‘Dat zijn zo’n zes neuscorrecties per week, veertig weken lang.’ En de prijs die je betaalt? Een goede 6.500 euro.

‘Gelukkig en succesvol’

Er is een opvallende specifieke doelgroep voor deze chirurgische ingreep. ‘Het merendeel van mijn cliënten zijn jonge vrouwen van tussen de 20 en 35 jaar oud’, aldus de chirurg. ‘Door de selfiecultuur die momenteel heerst, wil iedereen er zo mooi mogelijk uitzien. Uit Amerikaanse studies blijkt ook dat mensen aantrekkelijker, succesvoller en gelukkiger zijn als ze een onopvallende neus hebben.’

