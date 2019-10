Een belangrijke mijlpaal voor vrouwen in Noord-Ierland. Om klokslag middernacht gingen nieuwe wetten van start die abortus niet langer illegaal maken. Ook het homohuwelijk is vanaf nu toegestaan.

Abortus Noord-Ierland toegestaan

Na jarenlang bakkeleien nam de kwestie abortus Noord-Ierland deze zomer een nieuwe wending. Want afgelopen juli werd door afgevaardigden voor Noord-Ierland in Westminster voor het wijzigen van de wetten gestemd. Deze nieuwe wetten maken abortus niet langer illegaal. Ook zijn huwelijken tussen mensen van dezelfde sekse hierdoor toegestaan. Het parlement in Belfast had tot en met afgelopen maandag de tijd om wijzigingen aan te brengen.

Laatste poging

En het was nog even spannend. Het Noord-Ierse parlement, dat al sinds januari 2017 is opgeschort, kwam maandag kort bijeen. Maar een laatste poging van conservatieve parlementsleden om de wetten tegen te houden, mislukte.

31 maart 2020

En zo geschiedde. Met als gevolg dat de nieuwe abortusregeling vanaf 31 maart 2020 geregeld moet zijn. Dus vanaf dat moment is abortus toegestaan in Noord-Ierland. De regelingen voor het homohuwelijk moeten op 13 januari volgend jaar geregeld zijn. ‘Dat betekent dat de eerste burgerlijke huwelijken tussen mensen van dezelfde sekse plaatsvinden in de week van Valentijnsdag,’ zegt Julian Smith, de staatssecretaris voor Noord-Ierland.

Reden tot feest

Buiten het parlementsgebouw in Belfast hadden zich maandag enkele honderden voor- en tegenstanders van de nieuwe wetten verzameld. Zodra de nieuwe wet bleek aangenomen, vierden voorstanders feest op straat.

Door de vorige wetten was Noord-Ierland het laatste deel van het Verenigd Koninkrijk waar abortus en het homohuwelijk nog niet toegestaan waren. ‘Dit is een zeer belangrijk moment en het begin van een nieuw tijdperk voor Noord-Ierland, waarin we bevrijd zijn van onderdrukkende wetten over ons lichaam en onze gezondheid,’ zei de Noord-Ierse campagnemanager van Amnesty International.