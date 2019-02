Pak je tranen en ga zitten, want deze aangrijpende documentaire over huiselijk geweld van de BBC wil je zien. In tegenstelling tot wat je zou verwachten bij verhalen over gezinsgeweld, is in dit verhaal niet de vrouw het slachtoffer, maar juist de man. Alex (23) werd jarenlang mishandeld, uitgehongerd en overgoten met kokend water door zijn vriendin Jordan (23).

Abused by my Girlfriend

De documentaire, Abused by my Girlfriend, is zo aangrijpend omdat de BBC de jarenlange mishandeling van Alex op bijna perfecte wijze heeft gereconstrueerd. En die reconstructie – op basis van het verhaal van Alex zelf, getuigenissen van vrienden en familie en politieverslagen – levert akelige beelden op. De lokale politie noemt de situatie van Alex en Jordan ‘een van de meest extreme gevallen van huiselijk geweld die we ooit hebben gezien.’

Rozengeur en manipulatieve schijn

En extreem, dat is het zeker. Alex en Jordan leerden elkaar kennen in 2012 op 16-jarige leeftijd. Ze waren stapelverliefd, maar al snel werd duidelijk dat Jordan erg controlerend en manipulatief kon zijn. Ze controleerde zijn telefoon, stal zijn simkaart en verzon verhalen om Alex weg te houden bij vrienden en familie. Alex verbrak de relatie en het koppel ging uit elkaar.

Maar niet veel later, dit was in 2014, bleek Jordan zwanger. In eerste instantie verbrak ze alle contact en verdween ze van de radar. Totdat ze na een jaar opeens op de stoep stond met hun zoontje TJ. Alex, 19 jaar en lief en naïef, wilde er graag voor zijn zoontje zijn en geloofde dat het moederschap Jordan in positieve zin zou hebben veranderd. Een jammerlijke inschatting: de situatie escaleerde.

Mentale kwellingen

Jordan begon opnieuw met manipulatieve mindfucks. Ze veranderde Alex’ nummer, stuurde beledigende berichtjes naar zijn familie en vrienden en nam zijn PlayStation af om alle contact met de buitenwereld te verbreken. Ze hield hem in de houdgreep en verzon op een bepaald moment zelfs dat zijn opa was overleden. Ook de moeder van Alex komt aanbod in Abused by my Girlfriend. Zij wist hoe haar zoon gemanipuleerd werd, maar stond machteloos.

Fysieke marteling

Ook op fysiek gebied ontpopte Jordan zich als een martelaar. Alex mocht niet langer in een bed slapen en sliep negen maanden lang op de grond. En hij viel kilo’s (20!) af, want hij mocht amper eten van Jordan. Ook ging Jordan Alex met messen, hamers en haarborstels te lijf. Jordan is meerdere malen op de Eerste Hulp beland. En hier bleef het niet bij: tijdens een afgrijselijke nacht werd Alex plots wakker geschrikt omdat Jordan zijn rug met kokend water overgoot.

Al die tijd kon Alex geen kant op: Jordan had ook zijn geld, autosleutels en telefoon afgepakt. Tot overmaat van ramp beviel Jordan in mei 2017 van een tweede kindje. Hoe kon Alex zijn twee kinderen achterlaten?

Horrornacht

Tijdens een van de vele nachten waarin Jordan Alex aanviel, escaleerde de boel en stond de politie op de stoep. ‘Het gebeurde in het midden van de nacht,’ vertelt Alex in de documentaire. ‘Ik had me opgesloten in de badkamer omdat ik er genoeg van had. Maar ze raakte toch binnen en haalde met een mes uit naar mijn hoofd, terwijl ik op het toilet stond. Ik probeerde haar af te weren en ze raakte mijn arm. Opeens panikeerde ze. We hebben samen mijn wonden verbonden. Het volgende moment stond de politie voor de deur.’

Je zou denken dat dit het moment was dat Alex met beide handen zou aangrijpen om de situatie te ontvluchten. Maar ook tijdens het te woord staan van de politie bleek Jordan’s houdgreep aanwezig. Jordan vertelde de politie – die overal sporen van bloed zag – dat Alex zichzelf had verwond. Dat verhaal werd door Alex bevestigd.

Pas een paar dagen later, toen de politie opnieuw op de stoep stond vanwege een geëscaleerde ruzie, kregen de agenten vermoedens over de daadwerkelijke situatie. De agenten beseften dat zolang ze Alex thuis zouden ondervragen, hij niet de waarheid zou spreken. Ze namen hem mee naar het politiebureau en al in de auto brak Alex. Hij kon de gruwelijke waarheid niet langer voor zich houden.

Abused by my Girlfriend – een primeur

Iets wat in de documentaire pijnlijk naar voren komt, is dat Jordan blijft liegen over de situatie. Ze ontkent Alex ooit te hebben mishandeld, zowel mentaal als fysiek. Die leugens mochten niet baten: in april vorig jaar werd Jordan veroordeeld tot twee keer zeven jaar cel. Hiermee is ze de eerste vrouw in het Verenigd Koninkrijk die gestraft werd voor ‘dwingend en controlerend gedrag.’ Ook werd ze schuldig bevonden aan het toebrengen van zware lichamelijke letsels.

Met de documentaire, waarin Alex zich op uiterst kwetsbare wijze blootgeeft, hoopt Alex het taboe op huiselijk geweld waarin mannen slachtoffers zijn, te doorbreken. Hij hoopt slachtoffers van huiselijk geweld de kracht te geven om hulp te zoeken. ‘Ik bleef voor mijn kinderen. Maar je bent veel sterker als je hulp zoekt, dan als je dat niet doet en het gewoon probeert te verbijten. Je wordt alleen beter als je erover praat.’

Bekijk de aangrijpende trailer van vijf minuten hieronder:

Benieuwd naar de hele documentaire? Die kun je hier bekijken.

Bron: BBC, Het Laatste Nieuws, beeld: BBC