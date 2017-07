Last van puistjes op je rug? Misschien komt het door je conditioner

Heb jij last van puistjes op je rug en geen idee hoe dat komt of wat je eraan kunt doen? Het zou zomaar kunnen komen door je conditioner.

Je kent het wel; soms heb je last van puistjes en bultjes op je rug, zonder een idee waar het van komt. Het zou bijvoorbeeld kunnen komen doordat je gevoelig bent voor een bepaalde kledingstof. Waar je misschien nog niet aan gedacht hebt is dat het komt door het wassen van je haren.

Tijdens het wassen van je haar, laat je je conditioner vaak even intrekken. Volgens dermatoloog Christie Kidd is dit de reden van je puistjes. Je haren, ingesmeerd met conditioner, hangen over je rug. Hierdoor trekt de conditioner niet alleen in je haar, maar ook in je huid en zouden poriën verstopt raken.

Bron Her.ie