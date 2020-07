Ademcoaches zijn razend populair. Door anders te ademen zou je je emoties beter doorvoelen. Maar vanuit de wetenschap is er kritiek op het zogenoemde breathwork. “Bij de meeste mensen heeft hun ademhaling nauwelijks impact op hun gemoedstoestand.”

Een paar keer per week doet Anna Teggelaar (36) ademhalingssessies volgens de Wim Hof-methode. “Ik adem dan heel diep in door mijn mond zodat ik heel veel zuurstof binnenkrijg, vervolgens adem ik heel langzaam en rustig weer uit. Dit herhaal ik een keer of dertig.”

Ze vervolgt: “Dan heb ik zoveel zuurstof in mijn lichaam dat ik zonder moeite één tot twee minuten mijn ademhaling in kan houden. Dan adem ik nog één keer diep in en houd dit vijftien seconden vast en daarna begint een nieuwe ronde.” Volgens Teggelaar ervaart ze sinds ze dit doet een stuk minder stress. “Ik voel me veel rustiger.”

Wim Hof, beter bekend als de Iceman, ontwikkelde een ademhalingstechniek die wereldwijd ongekend populair werd. Door intensief te ademen kun je langer je adem inhouden. Hierdoor zou je bewuster contact maken met je hart, zenuwstelsels en immuunsysteem.

Maar wie zijn of haar ademhaling wil ‘verbeteren’, kan tegenwoordig uit veel meer opties kiezen dan alleen die van Wim Hof. Sinds een aantal jaar is het zogeheten ‘breathwork’ populair. Hierbij gaat het niet alleen om het verbeteren van je immuunsysteem, maar ook om het oplossen van bepaalde emotionele problemen.

“Als je niet optimaal ademt, voel je je gevoelens ook niet optimaal”, zegt ademcoach Deepa de Brey. “Door anders te gaan ademen, ontstaat er ruimte om onderdrukte emoties en negatieve overtuigingen los te laten. Door de ruimte die er dan ontstaat, is het gemakkelijker de juiste keuzes te maken.”

Volgens De Brey ademen de meeste mensen in de westerse wereld oppervlakkig en kort. “Een teken van veel stress”, legt ze uit. “Bij steeds meer mensen leidt dit tot fysieke klachten of zelfs tot een burn-out.”

Hoogleraar longziekten Joost van den Aardweg is kritisch over de zogenaamde effecten van breathwork. “De meeste mensen ademen van nature op de juiste manier”,zegt hij. “Dat betekent dat ze eigenlijk helemaal niet doorhebben dat ze überhaupt ademen.”

In dat geval heeft onze ademhaling volgens Van den Aardweg nauwelijks impact op onze gemoedstoestand. “Pas als iemand regelmatig diep zucht of hyperventileert kan dit storend zijn. Je wordt je dan heel bewust van je ademhaling. Hierdoor kun je het gevoel krijgen dat je lucht tekort krijgt en dat kan ertoe leiden dat je angstig wordt.”

In zo’n geval kan een ademcoach een oplossing zijn. “Die kan je leren om meer met je middenrif te ademen in plaats van met je borstkas.”

Overigens verbaast het Van den Aardweg niet dat sommige mensen zeggen baat te hebben bij breathwork. “Wanneer je herhaaldelijk diep inademt, wordt het koolzuurgehalte in je lichaam lager en als je vervolgens je adem inhoudt, daalt ook je hartslag.

“Dat kan leiden tot onbekende sensaties”, legt hij uit. “Daar komt bij dat bepaalde rituelen een emotionele impact kunnen hebben, maar het effect daarvan is meestal niet blijvend.”

