Slim: dankzij ‘adventsquarantaine’ kun je toch Kerst vieren met de familie

‘Ik zit hier alleen kerstfeest te vieren…’ Zag je het al voor je? Kerst 2020 met alleen een bak kant-en-klare stoofperen, ‘Home Alone part 18’ op tv en André Hazes uit de speakers: met een heleboel pech wordt dat scenario voor veel mensen realiteit. Maar: als je het handig aanpakt, hoeft dat niet.

Vanwege corona (tja, we zeggen het er maar even bij) is met de familie samengepakt boven het gourmetstel hangen dit jaar wellicht geen goed idee. Ténzij je met de hele familie een adventsquarantaine afspreekt. Twee weken voor Kerst gaat iedereen in quarantaine. Zo kan iedereen virusvrij aan de kerstdis schuiven.

Niet smokkelen

Dat betekent niet alleen niet afspreken met vrienden, maar ook niet naar buiten voor boodschappen. Ga ook niet een dagje smokkelen, want zo’n quarantaine heeft alleen zin als je dat minimaal veertien dagen doet. Als je de kwetsbaren in je familie wil beschermen, kun je beter zelfs nog iets langer in quarantaine gaan.

Mooie beloning

Het vraagt dus om nogal wat toewijding, maar gedragseconoom Eva van den Broek ziet zeker wel heil in deze oplossing. “Quarantaine wordt nu gezien als een soort straf, maar op deze manier draai je het om. Het is een middel en je krijgt een mooie beloning. Namelijk een gezellig kerstfeest met je vrienden of familie”, zegt ze tegen RTL Nieuws.

Wat natuurlijk ook helpt is dat je deze quarantaine niet opgelegd krijgt, maar vrijwillig ondergaat. En weten dat aan het eind van de rit tafels vol eten, dierbaren om je heen én knuffelen zonder schuldgevoel te wachten staat, is natuurlijk de beste motivatie die je kunt hebben.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock