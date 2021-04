De ramadan gaat bijna van start, dinsdag 13 april tot woensdag 14 mei. Tijdens deze vastenmaand eten en drinken moslims niet tussen zonsopgang en zonsondergang (ook geen slokje water). Ook mag er geen sigaret opgestoken worden en is seks uit den boze.

Ramadan betekent letterlijk ‘vastenmaand’ en is de negende maand van de islamitische kalender. Dat zit zo: de Westerse (en dus Nederlandse) kalender is gebaseerd op de zon. De islamitische kalender is gebaseerd op de maan. De ramadan-maand begint pas zodra het eerste streepje van de maan te zien is. Per land kan de start van de ramadan dus verschillen. Ook verschuift de startdatum elk jaar zo’n tien tot twaalf dagen.

Waarom vasten moslims?

De meest gestelde vraag (en misschien ook wel in het rijtje van meeste Google-zoekopdrachten in april): Waarom vasten moslims? Het antwoord: om hun lichaam en ziel te zuiveren. Het is voor hen een tijd van bezinning, bewustwording en dankbaarheid. Het woord ramadan is afgeleid van ‘ramida’. En dat betekent weer ‘verschroeid door de hitte van de zon’ – dat lijkt in sommige periodes van 30+ graden letterlijk zo te zijn. Figuurlijk gezien betekent het ‘hervomen’, zoals klei hervormt als het bloedheet is. Alleen dan spiritueel. Spirituele hervorming, dus.

Vasten is de wil van Allah, Arabisch voor God, en behoort tot één van de vijf fundamenten van de islam. De andere vier fundamenten zijn: geloofsbelijdenis, het gebed, geven aan de armen en de pelgrimstocht naar Mekka.

Ongesteld of zwanger

Niet iedere moslim hoeft per se te vasten tijdens de ramadan. Als je ongesteld bent, zwanger bent of borstvoeding geeft, hoef je niet mee te doen met de vastenmaand. Wel is het de bedoeling dat je de gemiste dagen later inhaalt. Kinderen zijn helemaal uitgesloten. Ook zieken zijn een uitzondering. En last but not least: als je een reis maakt van meer dan 80 kilometer, mag je gewoon eten en drinken.

Suikerfeest

Na de ramadan, is het feest. Suikerfeest om precies te zijn. Het driedaagse feest wordt gezien als een beloning voor het vasten. Op de eerste dag bidden Moslims samen om hun dankbaarheid te tonen aan Allah. Tijdens het Suikerfeest dost iedereen zich op (klinkt als mijn soort feestje!) en komen families bij elkaar om te genieten van allerlei zoetigheden. Dit jaar zal dit allemaal nét een beetje anders zijn, vanwege de coronaregels.

