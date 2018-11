Aha: dit is waarom we ons hoofd naar rechts buigen tijdens het kussen

Het zorgt vaak genoeg voor awkward situations: iemand begroeten met een knuffel of kus en dan allebei naar de verkeerde kant buigen. Haha, hoe vaak heb je in zo’n situatie iemand bíjna op de mond gezoend? En ook als je met je partner zoent, kantel je je hoofd automatisch naar links óf – in de meeste gevallen – naar rechts. Hoe komt dat?

Links- of rechtshandig

Onze Duitse buren van de Ruhr-universiteit deden onderzoek naar deze vraag. Zij ontdekten dat de houding van je hoofd deels te maken heeft met je links- of rechtshandigheid en deels met de emotionele context.

Iedereen heeft een dominante hand en dat is meestal de hand die je vrijhoudt. ‘Omdat sociale aanrakingen vaak geassocieerd worden met een handdruk, is het ook normaal dat je dezelfde beweging volgt met je hoofd als de hand waarmee je schrijft als je iemand begroet met een kus of knuffel,’ aldus onderzoeker Sebastian Ocklenburg.

To the left, to the left

Een opvallend verschil zit ‘m in de emotionele situaties, want juist dan neigen we meer naar links. Volgens de onderzoekers komt dat doordat de emoties vooral in de rechterhersenhelft verwerkt worden. Dat deel is verantwoordelijk voor de bewegingen van de linkerkant van je lichaam.

‘Mensen gaan hun hoofd dus vaker naar links kantelen om iemand te kussen of te knuffelen in emotionele situaties. Het maakt daarbij niet uit of die emoties positief of negatief zijn. Mensen doen het dus zowel als ze écht blij zijn om iemand te zien, als om iemand te troosten als die erg verdrietig is,’ aldus Ocklenburg.

We denken niet dat de awkward situations hiermee verleden tijd zijn, maar leuk om te weten is het wel. En wedden dat je bij je volgende liefdeskus kijkt of het klopt…?

Bron: HLN.be, beeld: Getty Images