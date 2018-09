Aha! Zo komt die plotselinge haar op je kin

Het is een herkenbare situatie voor velen: je kijkt in de spiegel en ziet opeens een flinterdunne haar op je kin, soms wel langer dan 1,5 centimeter. Hoe komt die haar daar?

Baardgroei is niet bepaald iets wat veel voorkomt bij vrouwen, maar toch prijkt er soms opeens zo’n lange haar op je kin. Waar dat mee te maken heeft? Niet met je shampoo, stress of nieuwe crème, maar met je hormonen. Een dermatoloog legt uit: ‘In principe hebben wij mensen, omdat we zoogdieren zijn, overal haar. Aan elke olieklier en haarfolikel van ons lichaam zitten receptoren. Deze receptoren zorgen ervoor dat schommelingen in onze hormoonhuishouding invloed kunnen hebben op onze haargroei.’

‘Tijdens de ovulatie produceert ons lichaam meer testosteron dan normaal. Hierdoor kan het zijn dat de oestrogeenreceptoren, die de haargroei regelen, in de war raken,’ aldus de dermatoloog. Die haar op je kin komt dus omdat je receptoren even de kluts kwijt zijn. Andere bekende zones waar receptoren graag de haren heen sturen: op je bovenlip, je nek of vlak onder de navel.

Je wilde haren (ha!) komen dus door je hormoonschommeling. Heb jij veel last van wilde haren? Dat zou kunnen duiden op een hormoonstoornis. Maak in dat geval een afspraak met je huisarts.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: PopSugar