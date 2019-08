Aha: zó slowjuice je een home made gezichtsmasker

Is de slowjuicer (of mixer) jouw beste vriend in de keuken? Goed nieuws! Dat ding is namelijk niet alleen goed voor een vers soepje of sap, je kunt ‘m ook gebruiken om een goddelijk masker mee te blenden. Zoals: een home made gezichtsmasker. Klinkt lekker, is het ook!

Plus: je hebt het zo gefixt, dus het kan makkelijk tussen de werk of- moederbedrijven door. Wedden?

De boodschappenlijst, dit heb je nodig:

honing

yoghurt (hoe voller, hoe beter)

avocado

olijfolie

aloë vera gel, sap mag ook

En dan…

Gooi je alles in de slowjuicer (of blender), totdat de ingrediënten één geheel worden en breng je het aan op je gezicht. Niet te zuinig, het liefst een goede laag, zodat het lekker kan intrekken. Wacht 20 minuutjes en je huid voelt zijdezacht!

P.S. in de doe-het-zelven-modus (lees: me-time of een sleepover met je bestie), maak een suikerbodyscrub? Zó gefixt met behulp van 1 kopje (biologische) bruine suiker, 1 kopje rauwe havermout en 1 kopje olijfolie. Maal de ingrediënten fijn met de slowjuicer (of mixer) tot het een mooie massa is. En voilà: scrubben maar. Wordt je huid heerlijk zacht van. Uitproberen!

Bron: MarieClaire, beeld: iStock