Aha: zó voorkom je hoofdpijn als je de hele dag achter een computer zit

Hoofdpijn sucks! En kan veroorzaakt worden door verschillende factoren. Van ruzie met je vriend(in) tot opdrachtgevers die niet betalen. Maar óók de hele dag achter je computer (of laptop, iPad/iPhone) zitten zorgt voor pijn in je kop. En is slecht voor je gezondheid.

Sterker nog: naast hoofdpijn kan je er zélfs goed ziek van worden. Het ‘computervisie syndroom’ ontstaat als je dagelijks uren lang achter een scherm zit.

Symptomen

Enkele symptomen hiervan zijn hoofdpijn, wazig zicht, nekpijn, roodheid in de ogen, vermoeidheid, vermoeide ogen, droge ogen, geïrriteerde ogen, dubbelzicht, duizeligheid en moeite om je zicht scherp te stellen. Velen soorten hoofdpijn worden geassocieerd met langdurige schermtijd. Hier zijn zeven manieren om te voorkomen dat je hoofdpijn krijgt tijdens het werken achter de computer.

7x voorkomen doe je zo:

1. Zet je scherm verder weg

Als je scherm te dichtbij staat, kan de helderheid hoofdpijn veroorzaken. Dat gezegd hebbende, let erop dat je ‘m niet te ver verplaatst, hierdoor kun je namelijk je ogen overbelasten.

2. Houd mobiele apparaten niet te dichtbij je ogen

Vaak houd je je mobiel veel te dichtbij je ogen. Vooral in bed, geef maar toe. Oplossing: zet het lettertype van je telefoon iets groter en zet de helderheid van het scherm lager. Probeer ook om je telefoon zo ver mogelijk van je gezicht af te houden.

3. Neem elke 20 minuten 20 seconden pauze

Urenlang naar iets staren dat zo dichtbij je staat, veroorzaakt niet alleen hoofdpijn, maar kan ook een negatieve invloed hebben op je zicht. De 20/20 regel is easy peasy: stop elke 20 minuten met werken en concentreer je 20 seconden op iets in de verte.

4. Zet je computer uit de buurt van ramen

Het zonlicht dat op je computerscherm valt is een belangrijke oorzaak van vermoeide ogen (die gaan hangen als puppy ogen!), die op hun beurt hoofdpijn veroorzaken. Tip: verplaats je computer uit de buurt van ramen.

6. Verlicht je werkruimte goed

Het beste is om je werkruimte te verlichten met bureaulampen. Vergeet vloerlampen die de ruimte goed verlichten ook niet. Je wil geen lichten die direct in je gezichtsveld schijnen, omdat dit ongemak veroorzaakt en uiteindelijk tot hoofdpijn leidt.

7. Wijzig je instellingen

Het wijzigen van je beeldscherminstellingen kan vermoeidheid van je ogen verminderen. Zet de helderheid lager zodat deze gelijk is aan de verlichting van je werkgebied.

