Ai ai ai: deze sterrenbeelden maken niet zo’n goede eerste indruk

Volgens sommigen is de eerste indruk alles bepalend. Tijdens een sollicitatiegesprek, een date of een ontmoeting met je nieuwe collega’s: een oordeel is snel gevormd. Toch blijken deze sterrenbeelden niet zo’n ‘ster’ hierin.

Lees ook:

Wat voor moeder ben jij? Je sterrenbeeld verklapt je beste én je slechtste kanten

Sterrenbeelden eerste indruk

Ja sorry Ram, Maagd en Kreeft, je hebt gewoon net iets meer tijd nodig om je open te stellen. En dat is helemaal niet erg! Je zult ze wel laten zien hoe leuk jij bent, het duurt alleen gewoon wat langer. De volgende sterrenbeelden maken niet zo’n goede eerste indruk:

Ram (21 maart t/m 19 april)

Zeg je passie, dan zeg je Ram. Jij wilt intens kunnen genieten van elke ervaring en gaat er dan ook vol voor. Je bent ontzettend enthousiast, maar dat kan soms heftig zijn voor sommige potentiële liefdespartners. Op zich geen probleem, je weet gewoon heel goed wat je wilt. Maar het kan zijn dat daarom je eerste indruk net wat té verpletterend was.

Maagd (23 augustus t/m 22 september)

Als Maagd stel je nogal hoge eisen aan de ander, maar ook aan jezelf. De eerste ontmoeting moet perfecter dan perfect en je kunt over elk woord wel honderd keer nadenken. Doordat je zoveel bezig bent in je hoofd, kun je soms wat afwezig overkomen. Probeer daarom gewoon lekker de boel de boel te laten (scary, we know) en laat zien hoe leuk je wel niet bent. Want dat ben je!

Kreeft (21 juni t/m 22 juli)

Ontzettend liefdevol, zo zou je de Kreeft ook wel kunnen omschrijven. Toch kan de eerste indruk behoorlijk lastig zijn. Als jij niet in de stemming bent, dan is het lastig om daar uit te komen. Je zult dan juist jezelf willen beschermen en niet zomaar de eerste, de beste toe willen laten in je leven. En dat is ook helemaal niet gek!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Beautify | Beeld: Unsplash