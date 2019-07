Ai, niet handig: forever 21 stuurt dieetreep naar plus size bestellers

Over sommige dingen kun je je als bedrijf beter afzijdig houden. Zo geldt dat voor een kledingbedrijf en de maten van hun klanten. Forever21 stuurde afvalrepen mee naar bestellingen met plus size maten. En dat viel (terecht) niet in goede aarde.

Nee, nee, het een zou niets met het ander te maken hebben. Het modebedrijf claimt eens in de zoveel tijd producten mee te sturen die hun klanten mogen testen. Zou zou de afslankreep dus bij alle bestellingen – en ook die van plus size klanten, terecht zijn gekomen. Toch verschijnen er in social media alleen berichten van plussize klanten over de reep. Toeval, of is de neus van de woordvoeder van Forever21 een stukje langer geworden?

Beetje clumsy

Anyhow, of de reep nu naar het gehele klantenbestand is gegaan, of alleen bij plus size kleding is meegestuurd, handig is het gewoonweg niet te noemen. Want, ongeacht de maat van degene die het pakketje uitpakt, je krijgt toch een beetje het gevoel alsof het hoog tijd is dat je aan de slag gaat met jezelf en je niet goed bent zoals je nu bent. En dat, zo lijkt ons, zou de laatste gedachte moeten zijn die een kledingbedrijf wil dat je denkt als je hun pakket uitpakt.

I went from a size 24 to 18, still a plus size girl, so I ordered jeans from @Forever21 Opened the package, when I looked inside I see this Atkins bar. What are you trying to Tell me Forever 21, I’m FAT, LOSE WEIGHT? do you give these to NON-PLUS SIZE WOMEN as well? pic.twitter.com/ds8kUTs7T7 — MissGG🏳️‍🌈 (@MissGirlGames) July 19, 2019

Bron: upcoming.nl | Beeld: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.