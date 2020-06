Alexis Ohanian kennen we vooral als ‘de man van Serena Williams’. Maar in Amerika staat hij ook bekend om zijn vooraanstaande positie in de techwereld. De mede-oprichter van Reddit heeft zijn ontslag ingediend bij het sociale netwerk om zo plaats te maken voor een zwarte opvolger.

Afgelopen weekend postte Alexis Ohanian een artikel op zijn website met als titel ‘What did you do?’. In dat artikel schrijft Ohanian dat hij ‘Reddit vijftien jaar geleden is begonnen om mensen met elkaar te verbinden en een gevoel van verbondenheid te creëren.’

‘We zijn veel te laat om het juiste te doen. Ik doe dit voor mezelf, voor mijn familie en voor mijn land. Ik schrijf dit als een vader die zijn zwarte dochter moet kunnen beantwoorden wanneer ze vraagt: wat heb jij gedaan?’

Steun voor de zwarte gemeenschap

‘Om die reden heb ik me terug getrokken als lid van de raad van bestuur van Reddit. Ik heb de board dringend verzocht om een zwart persoon als opvolger te kiezen. Ook zal ik toekomstige verdiensten via Reddit gebruiken om de zwarte gemeenschap te dienen.’ Om maar gelijk goed te beginnen heeft de man van Serena Williams een miljoen euro gedoneerd aan Colin Kaepernick’s Know Your Rights Camp.

‘Ik denk dat ontslag op dit moment een daad van leiderschap kan zijn van mensen die aan de macht zijn. Aan iedereen die vecht om onze gebroken natie te herstellen: stop niet.’

Bekijk hieronder het betoog van Alex Ohanian. Tekst gaat verder onder video.

Om zijn statement kracht bij te zetten postte Ohanian het inmiddels wereldwijd bekende fragment van een rechtszaal in Charlotte, North Carolina, uit 2016. Hij schreef erbij: ‘This is from 2016. We need to #DoBetter.

Eerder deelde Serena Williams het filmpje. Ze schreef er toen bij: ‘Ik kan de woorden niet vinden om uit te drukken hoe verdrietig ik ben, maar dit meisje heeft ze voor mij gevonden.’

Bekijk hieronder het fragment.