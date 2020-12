It’s that time of the year again! Waar kijk jij het meest naar uit? De cadeautjes, het lekkere eten of de kerstboom? Dit zeggen de sterren over jouw favo kerstmoment.

All I want for Christmas is… Christmas!

Ram

Jij bent een échte kerstlover! Jij kijkt elk jaar weer uit naar déze feestdag en wij vinden dat helemaal niet zo gek! Het is tenslotte een dag waar je heerlijk met je familie rond de tafel zit vol met lekker eten en cadeautjes. Jouw favo deel van de kerst is dan ook de sfeer. Iedereen zit met een big smile aan het kerstdiner en de liefde is in elke ruimte voelbaar. Ahhh!

Stier

De Stier houdt veel van kerst – niet omdat het mensen bij elkaar brengt – maar omdat je moeder eindelijk die lekkere ovenschotel of kiprollade maakt. Mmm, voor jou mag het elke dag kerst zijn! All I want for Christmas is… Food! Jouw favo deel van de kerst is dan ook het eten (HA!). Of je het nu zelf maakt of dat je het krijgt voorgeschoteld? Voor jou Stier, smaakt het in ieder geval naar meer 😉

Tweelingen

Het leukste deel van de kerstdagen voor Tweelingen zijn de cadeautjes. Of je nu naughty or nice bent geweest, jij wilt cadeautjes! Groot of klein, het maakt niet uit. Jij bent super nieuwsgierig, en dat is te merken. Grote kans dat jij al weet wat er in zit, want je bent een échte speurneus!

Kreeft

Kreeften hebben niet zo heel veel met de feestdag zelf, maar met de tradities. Het leukste onderdeel van kerst is voor de Kreeft dan ook de nostalgie. Samen de kerstboom uitzoeken en versieren, koekjes bakken en samen het diner voorbereiden. Dat is waar de Kreeft gelukkig van wordt. Hij of zij houdt ervan om herinneringen te maken met de mensen die ze liefhebben.

Leeuw

It’s shopping time! Leeuwen zijn enorm fan van shoppen en zijn dan ook blij als ze met de feestdagen hun portemonnee mogen opentrekken voor de mensen waar ze van houden. Ze komen bovendien met de mooiste parels thuis. Jij kan eindelijk laten zien dat je goed geluisterd hebt naar wat je familie graag onder de kerstboom wil 😉

Maagd

Het leukste deel van de kerstdagen voor de Maagd is de geur van kerst. De heerlijke dennenboom, de versgebakken koekjes en de warme houtkachel. Dit is voor jou het ultieme kerstgevoel. Jij hebt niks anders nodig. Misschien alleen je lover, haha.

Weegschaal

Weegschalen hebben alle buit voor hun vrienden en familie binnen en kunnen niet wachten om deze cadeautjes in te pakken. Hun favo deel van de kerst is dan ook het verassen van hun dierbare met hun kerstcadeautjes. Het kopen van de cadeaus, het inpakken en en ze zorgvuldig schikken onder de kerstboom voor de leukste Instagram kiekjes is voor de Weegschaal een hele happening.

Schorpioen

Het hele jaar kijk jij uit naar de kerstman, want jij weet precies wat je wilt aan de kerstman. Je kan dan ook niet wachten tot jouw wishlist onder de kerstboom ligt. Het liefst trek je het inpakpapier er gelijk vanaf als je een pakje met jouw naam ziet, maar helaas. Je moet nog even geduld hebben… 😉

Boogschutter

Het leukste deel van de kerstdagen voor de Boogschutter is sneeuw! Het is jouw goal om elk jaar tijdens de feestdagen sneeuw te zien, om je doel te bereiken is reizen met je familie naar SnowWorld helemaal niet zo raar. Want hé, in Nederland is het inmiddels al heel wat jaartjes geleden, maar een dagje skiën , snowboarden en glühwein drinken maken jouw feestdagen compleet!

Steenbok

Santa Claus is coming tonight… Steenbokken houden van de feestdagen en met name de oude tradities. Je vind het prachtig om een traditie, bijvoorbeeld je verkleden als de kerstman, op gang te houden. Dit deden je ouders ook en zal je later ook met je eigen kinderen doen.

Waterman

Brr, de Waterman is dol op de wintermaand. En met name het weer! Ja, je moet ervan houden maar het koude weer en de gure wind geeft jouw een warm gevoel van binnen. Want zodra de thermometer daalt, haal jij de kaarsjes in huis, de wollen dekens van zolder en mag de chocolademelk rijkelijk worden geschonken. Heeeeerlijk!

Vissen

Vissen zijn enorm fan van de kerstfilms. Ze zijn dan ook blij als Netflix of Videoland met nieuwe releases komt, want jij kijkt echt élke kerstfilm die er is. Jij houdt gewoon simpelweg van de kerstmagie en fantasie en gelooft heilig in het feit dat de kerstman dit jaar langskomt. Ho, Ho, Ho…

