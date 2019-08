Met negen Olympische medailles op zak behoort Allyson Felix tot een van de beste vrouwelijke atletiekspelers aller tijden. De Amerikaanse sportster, die vooral uitblinkt als sprinter op de 200 meter, was altijd gefocust op de baan en op de eindstreep. Tot dat ze in november 2018 moeder werd. Sindsdien is Allyson Felix ook – eerder gedwongen dan gewenst – naar voren gekomen als feministisch activist. Ze zette een streep door haar sponsorship met Nike en heeft nu een nieuwe sponsor: Athleta.

Het Amerikaanse kledingmerk GAP kennen we allemaal. Maar sinds kort zet GAP ook alle zeilen bij om haar sportmerk Athleta op de kaart te zetten. Dat wil het merk doen door bekende sporters te sponsoren, net zoals Adidas, Nike en Reebok graag doen. De 33-jarige succesvolle Alyssa is de eerste die een Athleta-sponsorcontract heeft getekend. En hoewel er negen Olympische medialles en negen wereldbekers in haar kast staan, werd Felix niet alleen gekozen voor haar sportprestaties.

Just do it

Eigenlijk werd Allyson Felix expliciet gekozen vanwege haar breuk met Nike. Of beter gezegd: de reden van haar breuk met Nike, waardoor ze te boek kwam te staan als feministische activist. Na haar bevalling in november raakte Allyson namelijk in de clinch met Nike, omdat het sportmerk haar na haar zwangerschap 70% minder wilde betalen dan voorheen. Dat schrijven we even voluit: zeventig procent minder! Maar dan wel met de garantie dat Allyson binnen zes maanden weer op de baan zou staan.

Voor een merk dat ‘just do it’ van de daken schreeuwt en iedere prestatie aanmoedigt tót een zwangerschap, voelde Allyson zich flink tekort gedaan. ‘Ik hoop dat dit partnerschap het begin is van het opnieuw definiëren van hoe sponsoring eruitziet voor vrouwelijke atleten, ze als geheel omarmen en het idee van moederschap vieren,’ laat Allyson via een statement weten.

‘Wie dan wel?’

Nike en Allyson hadden sinds 2000 (!) een sponsorovereenkomst. Maar op het moment dat Allyson ervoor koos om zwanger te worden, voelde het voor de atlete alsof ze gestraft werd. Tijdens nieuwe contractonderhandelingen weigerde Nike bepalingen om te nemen die haar zouden beschermen tegen loonsverlagingen als haar prestaties in de maanden na de bevalling niet aan haar gebruikelijke snelheid en normen voldeden. Overigens is dat typerend voor bedrijven die sporters sponsoren: de compensatie wordt gekoppeld aan prestaties. Wat opmerkelijk was, was de verwachting dat een professionele sporter die net was bevallen, een loonsverlaging ‘verdiende’ als ze niet meteen op haar oude niveau zou zijn. ‘Als ik, een van de meest waardevolle atleten van Nike, geen bescherming kan garanderen, wie dan wel?,’ schreef ze in een essay voor The New York Times.

Met haar essay luchtte ze haar hart en stond ze in één klap bekend als de feministisch activist van de atletiek baan. ‘Ik ben niet alleen teleurgesteld door Nike, maar hoe de sportindustrie vrouwelijke atleten behandeld in het algemeen,’ schreef ze toen. Haar essay volgde nadat twee andere voormalige Nike-teamgenoten, de Olympische renners Alysia Montano en Kara Goucher, zich eveneens uitspraken over hun sponsor. Na Allyson’s essay liet Nike weten dat ze hun voorwaarden opnieuw zouden bekijken.

Ironisch genoeg dropte Nike in de anderhalf jaar dat Allyson zonder contract zat een aantal reclames waarin female empowerment de hoofdrol speelde. Zo bracht het merk met hun ‘go crazier’-commercial een ode aan vrouwelijke topsporters. De boodschap: laat je niet gek maken. En verklaren mensen je alsnog voor gek, omdat je wilt meedoen op topniveau dat volgens velen alleen voor mannen is weggelegd? Go crazier. Niet veel later volgde Nike’s body positivity campagne en natuurlijk Nike’s introductie van plussize paspoppen.

Bron: CNBC, beeld: Getty Images