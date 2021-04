Dit zijn 11 dingen die je kunt doen als alleen wonen je ongelukkig maakt

Legio singles vinden het een huiveringwekkend idee om ooit op een dag misschien hun huis te delen met een geliefde. Niemand die je veroordeelt als je avondeten een zak chips is, omdat de vaat al drie dagen op het aanrecht staat en de stapel ongeopende rekeningen steeds hoger wordt. Maar weet ook dat het oké is als dat alleen wonen je eigenlijk helemaal niet zo gelukkig maakt.

Sommige alleenstaanden vinden het namelijk helemaal geen fijn idee om thuis te komen in een stil huis. Als je alleen woont maar het liefst iedere ochtend naast iemand wakker wordt en je soms op ziet tegen uitgestrekte zondagen die anderen doorbrengen met een geliefde, is dat niets om je voor te schamen. Die schaamte maakt het voor jezelf daarbij nog lastiger om hiermee te dealen.

Eenzaamheid

Onder millennials voelt zo’n 30 procent zich eenzaam. Dat is niet een probleem waar we luchtig over moeten doen. Zeker niet wanneer je ook nog eens beseft dat 80% van de mensen sneller een depressie krijgt als ze alleen wonen. Dat gezegd hebbende betekent dat absoluut niet dat je gedoemd bent tot een eenzaam, depressief leven als je een huis voor jezelf hebt.

‘Het is perfect normaal om met anderen te willen wonen’, zegt psychotherapeut Kelly Keck. ‘Ik zie een grote hoeveelheid vrouwen die prima zelf een huurhuis kunnen bekostigen en dat ook willen, maar uiteindelijk toch wonen met een huisgenoot daarboven verkiezen vanwege het gevoel van veiligheid en bij iemand horen.’

Niks geks aan dus, maar daar heb je nog niet heel veel aan als je alleen woont en overweegt je bank uit te lenen aan een couch surfer gewoon om iemand om je heen te hebben.

1. Maak avondplannen met vrienden

Als je overdag werkt, is vaak de avond het moeilijkst als je alleen wonen best pittig vindt. Of misschien vind je het confronterend om na een werkdag thuis te komen in een stil thuis. Maak daarom avondplannen. Vraag vrienden te eten, ga ergens eten, plan een warme voorjaarsavond in het park, ga sporten: doe in ieder geval iets sociaals wat je uiteindelijk vermoeid, zodat je met een moe maar voldaan naar bed gaat.

2. Organiseer iets voor vrienden

Nodig vrienden uit om te komen borrelen of organiseer bijvoorbeeld iedere maand een boekenclub. Iets plannen en organiseren helpt je mentaal ook de boel op een rijtje te zetten. Daarnaast geeft het je iets om naar uit te kijken. Door je huis te vullen met mensen die je leuk vindt, voelt het vanzelf als een warm thuis en waardeer je de rust zodra je weer alleen bent een stuk meer.

3. Onderhoud de band met je familie

Ook als ze niet wekelijks bij je over de vloer komen, kan een warme band onderhouden met familie je een gevoel van veiligheid. Bovendien kennen zij je als geen ander. Als je er even doorheen zit, helpen zij je herinneren dat je in het verleden weleens voor hetere vuren hebt gestaan – en die ook hebt overleefd.

4. Neem contact op met iemand uit je verleden

En dan bedoelen we niet de tinderdate die je per ongeluk expres hebt geghost. Scroll eens door je WhatsApp lijst om te zien welk contact je de afgelopen tijd een beetje hebt laten versloffen en wel wat nieuw leven kan gebruiken. Contact opnemen met wie iemand wie je in het verleden veel hebt gedeeld, kan je een gevoel van zelfvertrouwen geven. Dan hebben we het dus over vriendschappen die meer aandacht verdienen – niet exen die je alleen mist omdat je je alleen voelt.

5. Doe iets terug voor de buurt

Vrijwilligerswerk is een mooie manier om je avonden invulling te geven. Misschien kun je bijspringen bij een voedselbank of vluchtelingen helpen met taalles. Doe in ieder geval iets wat je aan het hart gaat. Iets voor anderen doen heeft als fijne bijkomstigheid dat je jezelf er ook een stuk beter van gaat voelen.

6. Doe mee aan een georganiseerde activiteit

Dat bungelt misschien helemaal onderaan je bucketlist, maar toch is het een aanrader wanneer je (voor het eerst) alleen woont. Zo vul je niet alleen je vrije tijd met iets positiefs, maar leer je ook nieuwe mensen kennen. Ergens aan meedoen zorgt er ook voor dat je allerlei stofjes aanmaakt waardoor je je een stuk blijer voelt. Dus ja: schrijf je wél in voor die schilderles, balletklas of begin zelf de schaakclub waar je altijd al van hebt gedroomd.

7. Koester digitale vrienden

Het is 2021 en er is niks sneu’s aan online vrienden hebben. Dankzij technologie kun je vanaf je bank connecten met de hele wereld. Dat geldt overigens ook voor vrienden die aan de andere kant van de wereld wonen. Ga zoomen, open Skype, bel met FaceTime maar maakt het in ieder geval wezenlijker dan af en toe een appje (waar je dan drie weken op vergeet te reageren). Dankzij technologie voelen vrienden en familie nooit echt ver weg – maak daar gebruik van.

8. Adopteer een huisdier

Natuurlijk heeft dat geen enkele zin als je vaak van huis bent of de meeste dieren eigenlijk niet leuk vindt. Een huisdier kost veel tijd en energie en verdient alle aandacht. Als je klein woont, is een dobermann ook geen geweldig idee. Maar verder geldt dat een huisdier je huis een nog fijnere plek maakt om te zijn. Het verlicht bewezen stress en gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek wat voor huisdier bij jou en je leven past – bonuspunten als je er eentje adopteert uit een asiel.

9. Vraag om hulp

Als je merkt dat je slaapproblemen hebt of je gedrag anders is dan normaal, is het een idee om daar eens met iemand over te praten. Je valt makkelijk in patronen en kunt zo comfortabel zijn met alleen wonen dat je niet in de gaten hebt dat je eigenlijk geïsoleerd bent. Tijd voor jezelf is fijn en belangrijk, maar bewaak een gezonde balans tussen solo-tijd en tijd voor een sociaal leven. Soms is alleen wonen precies dat zetje naar onafhankelijkheid dat je nodig hebt. Met genoeg gezelschap en support wordt het nog leuker.

Bron: Bustle | Beeld: Getty