Het is bijna wéér zover. Het jaar 2020 zit er over een paar weken op en dan gaan we met z’n allen – hopelijk – een beter 2021 tegemoet. Waar we wél in mogen feesten en knuffelen met je vrienden, dus. Heb jij één van deze sterrenbeelden, dan kom je voor extra grote veranderingen te staan.

Een nieuw decennium breekt aan en dat betekent dat we het roer omgooien. En of je nu toe bent aan verandering of niet, 2021 brengt grote veranderingen met zich mee – vooral voor de volgende sterrenbeelden.

Weegschaal

Weegschaal, jij bent erg gesteld op routines en schema’s, maar reken er dit jaar niet op want er gaat voor jou een hoop veranderen. Jij verlaat je comfortzone en gaat het avontuur aan op een compleet nieuwe plek. Jij ontmoet dan ook ontzettend veel nieuwe mensen en je leert meer over jezelf dan je verwacht. Misschien klinkt het nú nog iets te spannend, maar zodra jij ready for take- off bent, sta je nog versteld hoe leuk het eigenlijk is om in het diepe te springen. You can do it, toch?

Stier

Al is 2020 gezien de omstandigheden een goed jaar voor jou geweest, 2021 wordt nóg veul beterrrr. Er komen veranderingen op het werk wat voor jou erg gunstig uitpakt. Maar de grootste impact merk je in je liefdesleven. Misschien wordt 2021 wel hét jaar voor jou als het gaat om love. Geen geldzorgen, genoeg tijd voor jezelf en weinig te klagen: je bent een enorme geluksvogel in 2021.

Lees ook:

Déze 3 sterrenbeelden zijn het gelukkigst als ze single zijn

Tweelingen

2020 had voor jou veel ups en downs, Tweeling, maar gelukkig brengt 2021 jou vooral positieve veranderingen. En dan vooral in de privésfeer. Maar waarschijnlijk niet op de manier die jij denkt. De connecties die je namelijk al hebt, worden sterker in 2021. Nieuw jaar- nieuwe kansen, dat geldt vooral voor jou. Pak alles wat je pakken kunt, zouden wij je adviseren.

Boogschutter

Jij waardeert je zelfstandigheid en vrijheid en slaat daardoor je vleugels met gemak open. Niemand kan jou naar beneden halen. Maar in 2021 gooi je het roer om en ga je meer nadenken over de toekomst. Want wie weet is dit hét jaar om te gaan settelen, dat eigen bedrijf te starten of toch eens te beginnen met een lekkere hobby.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock