Het leven is natuurlijk allesbehalve zo maakbaar als we graag willen geloven. Over veel dingen heb je – hoe frustrerend ook – domweg geen controle. Die onvoorspelbaarheid maakt het leven spannend, maar soms ook ronduit verdrietig. Om tussen die grillen door te navigeren, helpt het als je er een aantal gezonde gewoontes op na houdt.

Op de momenten waarop het leven je overvalt, kan het voelen alsof je faalt. Het ding is dat je met een paar gezonde gewoontes ervoor kunt zorgen dat je het leven in al die onvoorspelbaarheid toch onder de knie hebt. Het geeft je in ieder geval de uitrusting om te handelen whatever het universum naar je toe werpt.

1. Je investeert in selfcare

Daarmee bedoelen we natuurlijk niet dat je jezelf iedere week hoeft te trakteren op een spa (maar mag natuurlijk wel). Selfcare is ook iedere dag een halfuur plannen dat alleen voor jou is. Dat kan en halfuur yoga zijn, koffie drinken terwijl het hele huis nog slaapt of een vriendin bellen. Zacht voor jezelf zijn betekent ook dat je vrede sluit met het feit dat je niet perfect bent. Mensen die goed zijn in leven, zijn niet geobsedeerd met flawless zijn, maar leren van hun imperfecties en hebben geleerd hoe je loslaat.

2. Je kunt ‘nee’ zeggen

Selfcare betekent ook dat je je grenzen bewaakt. Het is leuk om anderen te helpen, maar het kan een worsteling zijn om te voorkomen dat je zelf niet overwerkt raakt. Als je het type bent dat overal ja op zegt, krijg je uiteindelijk een hekel aan iedereen die wat van je wil. Niet de bedoeling. Uit onderzoek blijkt dat mensen die makkelijk nee kunnen zeggen op zowel het werk als in hun privéleven, hun doelen sneller bereiken. En reken maar dat je een leuker mens bent als je niet alleen maar gejaagd door het leven holt.

3. Je legt je telefoon op tijd weg

We zijn allemaal vergroeid aan onze telefoons. Tussen al het twitteren, Instagrammen, appen, TikTokken en mailen door wordt het steeds ingewikkelder om gewoon te ‘zijn’. Een gezonde relatie hebben met technologie betekent heus niet dat je over moet op een Nokia 3410. Het gaat erom dat je zelf de controle hebt over wanneer je met je telefoon bezig wil zijn en wanneer je 100% aanwezig bent in de ‘echte wereld’. Spreek bijvoorbeeld af dat je je telefoon niet bekijkt tot na het ontbijt of plan iedere week één Instagramvrije dag.

4. Je bent dankbaar

Ja sorry, het woord ‘dankbaar’ roept bij ons ook maagzuur op. En toch, en toch: je bewust zijn bij alles wat je wél hebt, maakt het leven echt leuker. Zelfs in de donkerste tijden is er altijd wel iets te verzinnen waar je dankbaar voor bent. Schrijf iedere dag minstens één ding op waar je die dag dankbaar voor bent, of maak een ritueel van voor het slapen gaan nadenken over wat je leuk vond aan deze dag. Oók als je een shitdag had en alleen kunt verzinnen dat je dankbaar bent voor het bestaan van koffie. Het punt is dat je zo vanzelf leert op de positieve dingen in het leven te focussen.

5. Je drinkt veel water

Niet spannend, wel belangrijk. Genoeg water is niet alleen goed voor je huid, maar ook houdt je geest scherp, verbetert je spijsvertering en voorkomt hoofdpijn. Over hoeveel liter dat dan precies moet zijn lopen de meningen uiteen, maar ga af op je eigen dorst. Zin om wat te drinken? Pak water. Easy.

6. Je eet intuïtief

In plaats van calorieën en koolhydraten tellen, heb je veel meer aan intuïtief eten. Dat betekent dat je eet wanneer je trek hebt en stopt wanneer je vol zit. Het gaat erom dat je luistert naar hoe je lichaam voelt en hoe het reageert op wat je erin stopt. Dat betekent dus ook dat je een hamburger eet in plaats van een salade als je daar meer zin in hebt. Het doel is niet gewichtsverlies, maar een gezonde relatie krijgen met eten.

Bron: Pure wow | Beeld: Getty