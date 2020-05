Gek op zoetigheid? Met déze alternatieven ga je je suikerverslaving te lijf

Donuts, koekjes en chocolade. Als je een echte zoetekauw bent, vind je het moeilijk om er van af te blijven. Helaas ligt een suikerverslaving dan al snel op de loer. Maar hoe kom je van die drang naar zoetigheid af?

Slechte patronen veranderen doe je niet in één keer. Daarom is het goed om te beginnen met het eten van zoete – maar gezondere – alternatieven. Zo stil je toch de zin in zoetigheid, maar krijg je niet te veel suiker binnen. Een win-win situatie dus.

Kaneel

Kaneel is eigenlijk een wonderkruid. Het verlaagt je bloedsuikerspiegel en zorgt ervoor dat je maag langer vol blijft. Daarnaast heeft het een zoete smaak en kun je het dus makkelijk al alternatief voor suiker gebruiken. Drink je bijvoorbeeld je thee of koffie altijd met een klontje suiker? Voeg er dan in plaats van suiker een beetje kaneel aan toe.

Rood fruit

Met rood fruit bedoelen we: blauwe bessen, bramen en frambozen. Ze bevatten antioxidanten die bijdragen aan een gezond lichaam en helpen je bloedsuikerspiegel in balans te brengen. Gooi in plaats van honing of suiker ’s ochtends wat rood fruit in je yoghurt of havermoutpap. Heerlijk én gezond.

Meloenen

Meloenen bevatten veel water en zijn van zichzelf zoet. Eet dus meloen als snack of gooi het door een salade. Beide echt heerlijk.

Zoete aardappel

Zoete aardappel bevat vezels, vitamine C, kalium en magnesium en helpt ook om stress te verminderen. Zoete aardappel is gezond comfortfood en geeft je volgens experts hetzelfde ‘knuffelgevoel’ als chocolade.

Pompoen(pit)

Pompoen is ook heel goed voor je bloedsuikerspiegel. Wanneer je heel veel zoetigheid eet, kun je last krijgen van darmparasieten, die ervoor zorgen dat je nog meer zin in suiker krijgt. Hierbij kunnen pompoenpitten helpen. Deze pitten zorgen ervoor dat je daar minder last van hebt. Je kunt ze roosteren of gewoon rauw opeten.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock