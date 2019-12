We lijken tegenwoordig wel een wedstrijdje te doen wie druk, drukker, drukst is. En ondertussen snakken we stiekem naar een zen bestaan. De vraag is alleen: hoe? Met dit stappenplan haal je – op z’n minst een béétje – de druk van de ketel.

1. Plan tijd in voor je energie­gevers

Om stress te verminderen is het niet alleen belangrijk om te weten waarvan je uitgeput raakt, maar ook te bedenken wat je energie gééft. Maak een lijst van deze energie­gevers en reserveer hier tijd voor in je agenda.

2 Check niet continu je mail

Zit je non-stop in je mailbox? Dat leidt op zich al tot een druk gevoel. Om te vermijden dat je continu op niet-dringende zaken reageert, beperk je het checken van je mails tot een paar momenten per dag. Tip: vermeld dit in je handtekening, net als dat mensen je kunnen bellen voor dringende zaken.

3 Focus op het nu

Mensen die het te druk hebben, zitten vaak met hun hoofd in de toekomst (‘ik moet Jantje nog mailen’) of het verleden (‘is Pietje wel tevreden over mijn werk?’). Hierdoor maak je je onnodig druk om dingen die er nú niet toe doen. Roep jezelf gedurende de dag terug naar het nu door te focussen op de dingen om je heen, zoals kleuren, geluiden en geuren.

4. Zit minder op je telefoon

Je telefoon is een tijdrovend ding. Het slokt veel van onze vrije tijd op en door alle bliepjes en belletjes hebben we het gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn. Door je notificaties stil te zetten en een schermtijd in te stellen (bij ‘Instellingen’ en daarna ‘Schermtijd’) grijp je minder vaak naar je telefoon, waardoor je meer tijd hebt voor andere (rustgevende) dingen. Ook een goed idee voor een betere nachtrust: je telefoon een uur voor het slapengaan uitzetten.

5. Doe één ding tegelijk

Kies één ding uit dat je wilt volbrengen en ga pas over op iets nieuws zodra het helemaal klaar is. Zo voorkom je dat je gaat multitasken (volgens bestsellerauteur Leo Babauta van het blog Zen habits het inefficiëntste wat je kunt doen). Door te multitasken voel je je druk, maar krijg je in werkelijkheid niet écht iets gedaan.

6. Maak lijstjes

Is het een chaos in je hoofd? Ben je het overzicht kwijt? Maak dan een lijstje met alles wat door je hoofd spookt, en als je dan toch bezig bent: sorteer de taken en andere notities op urgentie. Heeft het haast of kan het nog wel een dagje wachten? En welke taak kun je bij iemand anders neerleggen? Door het op papier te zetten, kun je je taken afvinken (= overzicht!).

7. Stop met zeggen hoe druk je het hebt