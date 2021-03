Dit is de wetenschappelijke reden waarom je altijd plek hebt voor een toetje

Het maakt niet uit of het hoofdgerecht uit je neusgaten komt en ademhalen amper nog mogelijk is: voor een toetje is altijd plek. Herkenbaar? Het ligt niet aan jou.

In restaurants heb je op de menukaart allang gespiekt bij de toetjes en besloten welk toetje je neemt na het hoofdgerecht. Precies bij die menukaart gaat het mis. Want hoewel je na het hoofdgerecht misschien meer dan voldaan bent, is de wetenschap dat er nog een toetje ligt te wachten de reden dat je voor de bijl gaat.

Altijd op zoek naar eten

Het werkt hetzelfde wanneer je geliefde op de bank een chocoladereep opeet. Als die reep in die kast had gelegen of als je – nog beter – geen weet had van het bestaan, dan was er niks aan de hand geweest. Maar als er zoiets lekkers binnen handbereik is, is ‘nee’ zeggen bijna onmenselijk. Dat komt doordat onze hersenen zijn geprogrammeerd zoveel mogelijk energie binnen te krijgen. Onbewust zijn we altijd op zoek naar eten.

Ratten

Dat is allemaal de schuld van de infralimbische cortex. Onderzoekers schakelden bij ratten precies dat gedeelte in de hersenen uit. Resultaat? De dieren taalden na een maaltijd niet meer naar snacks, ook al lagen die in overvloed voor hun neus. Omdat nu heel duidelijk is welk gedeelte in de hersenen ervoor zorgt dat je meer eet dan je wil, is het makkelijker om een oplossing te bedenken. Dat kan mede helpen in de strijd tegen obesitas. Zover is het nog niet, en eerlijk: wij zijn wel de laatsten die zeggen dat je geen toetje moet nemen. Bovendien is een toetje bestellen tegenwoordig ook een manier om de horeca te supporten, toch? Win-win.

Bron: eNeuro| Beeld: Getty