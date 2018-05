Heb jij altijd honger? 4 redenen waardoor het kan komen

Misschien ken je het wel: heb je een uur geleden een uitgebreide maaltijd genuttigd, begint je maag alweer te knorren. Alsof je het een bodemloze put is, waardoor je kunt blijven eten. De kans op een lintworm is maar klein, maar wat is het dan wel?

Het eeuwige-hongergevoel kan door verschillende dingen komen. In The Hunger Fix gaat schrijfster Pamela Peeke er dieper op in. Ze legt uit dat de dopamine die te snel in ons lichaam terechtkomt, hetzelfde werkt met voedsel als met cocaïne: daar willen we meer van. We worden gelukkig van eten en daarom blijven we eten. Daarbij spelen ongezond voedsel en troostvoedsel ook een rol. Naast externe factoren noemt Peeke ook vier duidelijke andere interpersoonlijke factoren voor je altijd-hongergevoel:

1. Je hebt een snelle stofwisseling

Hoe sneller je stofwisseling, hoe meer brandstof je nodig hebt. Een echte stofwisseling kan zorgen voor wel 400 extra verbrande calorieën per dag, Dat zou zo maar eens die trek in dat tweede bord koolhydraten kunnen verklaren…

2. Je eet veel geraffineerde producten

Ingrediënten die je bloedsuikerspiegel omhoog gooien, zorgen ook voor meer trek in eten. Je bloedsuikerspiegel stijgt snel, maar zakt net zo snel weer. Denk hierbij aan producten die veel geraffineerde suikers bevatten, zoals witbrood, saladedressings en kant-en-klare maaltijden.

3. ‘Trek’ is niet hetzelfde als honger



Wil je continu blijven eten? Ga dan eens na of je eigenlijk wel echt honger hebt, of gewoon lekkere trek. Deze mindset, die volgens Peeke komt door ongezond voedsel en ongezonde ingrediënten, laat je denken dat je een rammelende maag hebt. Maar eigenlijk heb je gewoon in slecht, ongezond eten.

4. Je hormonale huishouding is niet in balans

Wanneer je hormonen uit balans zijn, kan je hongergevoel oneindig zijn. Denk maar eens aan de periode van de maand wanneer je ongesteld bent. Heb je dit langer dan je ongesteldheid duurt, dan is het verstandig om eens langs de dokter te gaan.

Bron: The Hunger Fix | Beeld: iStock

