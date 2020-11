Zo ga je wijs om met mensen die altijd in de slachtofferrol kruipen

Of het nou een vriendin, collega of oom is: iedereen kent wel iemand die ervan overtuigd is dat het universum zich tegen hem of haar heeft gekeerd. Het zijn mensen die iets teveel op hun gemak zijn in de slachtofferrol. Dat kan voor jou knap vermoeiend zijn.

Eerlijk is eerlijk: op z’n tijd een flink potje zeuren kan heerlijk zijn. Degene die altijd in de slachtofferrol kruipt neemt echter geen verantwoordelijkheid voor haar problemen. Bovendien verwacht ze altijd een luisterend oor wanneer wéér alles (‘Zie je nou wel, ze moeten altijd mij hebben’) misgaat. Ondertussen heeft iedereen z’n eigen sores en kun je iemand die zich om de haverklap meldt met een klaagzang daar niet altijd bij hebben.

Energiezuigers

Die slachtofferrol-spelers zijn energiezuigers. Als een vampier zuigen ze alle levenslust uit je met hun dramatische inborst en hang naar aandacht. Het enige wat je kunt controleren, is hoe je hier zelf mee omgaat. Daarom: 3 tips om te dealen met mensen die onterecht en vaak in een slachtofferrol kruipen.

1. Stel empathische en heldere grenzen

Natuurlijk wil je een luisterend oor bieden, maar je kunt nou eenmaal niet op speed dial staan bij de minste of geringste tegenslag. Je bent niemands therapeut. Als iemand in je leven constant het slachtoffer speelt, is het zaak om duidelijk te maken dat je aan zijn/haar kant staat, maar er niet áltijd voor iemand kunt zijn (want je hebt immers zelf ook een leven). Met lichaamstaal kun je duidelijk maken dat je niet de tijd hebt een uur lang te luisteren hoe iemand klaagt over iets waar jij niks aan kunt veranderen. Dit is een goed moment om oogcontact te vermijden en je armen over elkaar te slaan als vette hint dat je nu even geen tijd (of zin) hebt.

2. Het 3 minuten-belletje

Het 3 minuten-belletje gaat ongeveer zo: Je luistert kort, vertelt dan je vriend of familielid ‘ik steun je, maar ik kan maar een paar minuten luisteren als je dezelfde problemen herhaalt. Misschien kun je een therapeut vinden die je verder kan helpen’. Dat klinkt misschien even hard, maar is iets waar jullie je uiteindelijk allebei beter door voelen.

3. Zeg ‘nee’ met een lach

Om iemand af te kappen vóór de monoloog begint, moet je snel en effectief zijn. Als je een collega naar adem ziet happen terwijl je weet dat ze nu 45 minuten van wal steekt over het feit dat ze nog steeds geen promotie krijgt, zeg je: ‘Nope. Ik kan nu even niet praten.’ Ken je diegene niet zo goed en is een beleefdere toon op z’n plaats? Zeg dan: ‘Ik hoop het allerbeste voor je, maar ik heb een deadline dus moet me even concentreren.’ Bij vrienden en familie kun je kort je medeleven tonen en dan overgaan op een onderwerp, zodat je geen ruimte geeft voor de klachtenregen.

Bron: Pure wow. | Beeld: iStock