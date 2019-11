Waarom altijd positief zijn ook juist níet goed kan zijn

Positief in het leven zijn brengt je een stuk verder zou je denken. Het glas is bij jou halfvol, waardoor je meer kansen ziet en misschien ook wel krijgt. Toch is áltijd goedgemutst zijn niet even bevorderlijk.

Altijd positief zijn is namelijk niet goed voor je wanneer het omslaat in toxic positivity, zo verklaart communicatiedeskundige Grazina Fechner aan Women’s Health Australië. ‘Er heerst een overtuiging dat als je elke dag gelukkig bent, je elke hindernis kunt overwinnen.’

Altijd positief niet goed Want deze versie van optimisme zegt juist dat je nooit meer ruzie zou mogen hebben, complimentjes moet uitdelen aan iedereen en je negativiteit absoluut niet mag laten zien. Zo werkt het natuurlijk niet. ‘Er is een tijd en een plaats voor positiviteit, maar ook voor de dingen in het leven die soms minder leuk zijn’, vervolgt Grazina. ‘Je emoties mogen er gewoon zijn en die van je omgeving ook.’

Gaslighting

Negatieve gevoelens kunnen én mogen er gewoon zijn. Juist door deze niet toe te laten omdat je voor je gevoel maar altijd positief in het leven moet staan, kun je je juist slecht gaan voelen. Een vorm daarvan is gaslightning. Fletcher legt uit: ‘Dat is een vorm van manipulatie waarbij je denkt dat je iets verkeerds hebt gedaan door de manier waarop mensen met je praten.’

En wanneer je een slechte dag hebt, is allerlei positief geneuzel dat ‘alles gebeurt met een reden’ soms wel het laatste dat je kunt gebruiken. Heb je geen behoefte aan opbeurende woorden? Geef dat dan ook gewoon eerlijk aan, zo adviseert Grazina. ‘Zeg gewoon tegen hen: ik heb een waardeloze dag – luister alsjeblieft naar me.’ Mocht jij juist degene zijn die altijd een situatie positief in probeert te zien, probeer dan de ander gewoon even te laten uitrazen. Soms is een luisterend oor bieden al gewoon genoeg!

