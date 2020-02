Altijd vrolijk? Dat kan óók negatieve gevolgen hebben

Je hebt van die mensen, die altijd vrolijk zijn (lees: nooit moe/onaardig/chaggie, altijd goedlachs, life of the party). Of: schijnen te zijn? Hoe dan ook, te veel van het goede (te lief; te mooi) is nooit goed. Sterker nog: je kan ongelukkig worden van altijd maar gelukkig zijn.

Dít kunnen negatieve gevolgen zijn als je altijd vrolijk (probeert) te zijn.

1. Je verliest je creativiteit

Wanneer je continu happy feelings ervaart, dan kun je de creativiteit die je krijgt van stress en verdriet uit het oog verliezen. Bovendien blijkt dat te veel positieve emotie en te weinig negatieve emotie mensen inflexibel maakt. Without the lows the highs don’t mean a thing.

2. Je wordt meer roekeloos Onderzoek toont aan dat gelukkige mensen de neiging hebben om risicovoller gedrag te vertonen en bedreigingen te negeren. Denk aan: overmatig alcoholgebruik, eetbuien en drugsgebruik. Zelfs als dit alles een beetje extreem lijkt, is de kans groot dat je spijt krijgt van sommige beslissingen die je hebt genomen toen je op het toppunt van blijdschap zat. Eens?

Waarom dat eenzame gevoel zomaar aan de kou kan liggen 3. Je bent minder productief en gedreven Ben je gelukkig dan ben je vaak ook tevreden, omdat je doelen zijn bereikt. Gevolg? Je stopt met je best doen voor de dingen die je graag wil behalen. Maar negatieve emoties bestaan niet voor niets… Zonder het duwtje dat je boosheid of ‘ongeluk’ geeft, krijg je misschien nooit de motivatie om door te gaan. 4. Je wordt goedgelovig Het schijnt zo te zijn dat gelukkige mensen meer vertrouwen hebben en goedgelovig zijn, in vergelijking met hun pessimistische tegenhangers. 5. Je wordt ongelukkig Wanneer je intense vreugde ervaart, is het alleen maar natuurlijk om er meer van te zoeken. Maar het streven naar geluk leidt bijna altijd tot ongeluk. Denk daar maar ‘es over na!

