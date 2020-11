Deze 4 sterrenbeelden zijn het meest ambitieus van allemaal

Voor sommigen is werk iets wat de huur betaalt en ervoor zorgt dat je in je vrije uren leuke dingen kunt doen. Anderen spreken liever van ‘een carrière’ dan van werk. Hun carrière is hun leven.

Workaholics, overdreven competitief of go-getters: deze sterrenbeelden hebben geen tijd zich druk te maken over hoe je ze noemt. Ze dromen groots en houden het niet alleen bij dromen, maar werken de klok rond om hun doelen waar te maken. Daarnaast zijn ze streng voor zichzelf en zijn misschien ook een beetje geobsedeerd door altijd maar de beste willen zijn.

Deze 4 sterrenbeelden stomen door naar de top, hebben een eigen bedrijf of plannen de wereld te veranderen en zijn niet van plan zich door iets of iemand tegen te laten houden.

Ram: Stopt nooit zichzelf te bewijzen

Als er iets te winnen valt, staat Ram vooraan. Of het nou een potje 30 Seconds is met vrienden of een internationaal schaaktoernooi: dit sterrenbeeld vecht door en rust niet to de winst behaald is. Bewijzen dat ze het meeste kunnen en het meeste weten is de motor van iedere Ram. Dat heeft alles te maken met hun heersende planeet Mars, de planeet van moed en drive. Het enige wat je hoeft te doen om de competitieve aard van Ram op te wekken, is een uitdaging op ze af vuren. Die eigenschap maakt dit sterrenbeeld ook heel gefocust op carrière.

Maagd: Wil altijd productief en succesvol zijn

Alle stereotyperingen over Maagd zijn ook hier van pas: ze zijn productieve to do-list-aanvallers die hun doelen stap voor stap behalen. Maagd denkt logisch en analytisch na. Als dit sterrenbeeld een droom heeft die te groot of onrealistisch lijkt, verzint ze altijd een haalbaar plan. Maagd heeft een hekel aan het gevoel achter te lopen – wat meteen ook haar grootste drijfveer is. Dit sterrenbeeld blijft voorop lopen.

Steenbok: Heeft grote dromen die ze wil vervullen

Steenbokken zijn klassieke CEO’s of topatleten. Dit sterrenbeeld wil niet zomaar een glansrijke carrière, maar records verbreken en zichzelf in een rang plaatsen waarin alleen zij zich bevindt. Steenbok gaat niet alleen de strijd aan met anderen, maar ook met zichzelf om altijd grenzen te blijven verleggen.

Waterman: Droomt van een eigen imperium

Als Waterman haar zinnen ergens op gezet heeft, kun je er vanuit gaan dat ze niet rust tot ze dat heeft bereikt en de hele wereld haar naam kent. Waterman heeft potentie om in de geschiedenisboeken te eindigen. Niet alleen omdat ze wint, maar omdat ze het in zich heeft een revolutie te ontketenen. Waterman denkt buiten de gebaande paden en kan een hele beweging leiden als ze wil.

Bron: Elite Daily | Beeld: iStock