Amethist of toch rozenkwarts? Deze stenen sluiten het best aan bij je sterrenbeeld

Bepaalde kristallen zouden heel wat helende krachten hebben. Van beter slapen tot opgewekter in het leven staan, voor ieder is er wel wat wils. Interesse gewekt? Dan kun je ook nog stenen uitkiezen die het best bij je sterrenbeeld passen.

Lees ook:

Welk sterrenbeeld element ben je? Dit zegt het over je seksleven

Nu kan het dat je een beetje sceptisch bent en vooral een steen kiest omdat het er mooi uitziet. Dat is ook prima, maar wie weet kan je sterrenbeeld je nog net wat beter helpen om de knoop door te hakken. Zo versterken onderstaande stenen je goede eigenschappen en helpen ze je aan je slechte kant te werken.

Ram (21 maart t/m 19 april)

Zeg je Ram, dan heb je het over een persoonlijkheid waar je ‘u’ tegen zegt. Je hebt een onwijs grote wilskracht, maar kan daardoor ook over een ander heen lopen. Behoefte aan wat meer zachtheid en gevoel? Dan is de rozenkwarts jouw redder in nood. Ga voor de rookkwarts als je last hebt van jaloezie en achterdocht. Leg daar nog een carneool bij en de driehoek is compleet. Deze laatste steen zal je levenskracht en ondernemingslust namelijk versterken.

Stier (20 april t/m 20 mei)

Doe jou maar een goede dosis rust, een veilig en geborgen gevoel en je bent op je best. Niet alleen in connecties met anderen, maar ook je financiën moeten je niet van slag kunnen maken. De valkuil? Je bijt je teveel in dingen vast en kan uren doorgaan. Maak daarom kennis met de lapis lazuli. Deze prachtige steen brengt niet alleen ontspanning, maar gaat ook emotionele vermoeidheid tegen en vergroot je zelfvertrouwen.

Tweeling (21 mei t/m 20 juni)

Als er iets nieuws te leren is, sta jij vooraan. Maar dat maakt soms ook dat je maar een korte concentratie kunt opbrengen voor dingen. Iets afmaken schiet er vaak bij in. Als je behoefte hebt aan wat meer focus, dan is citrien your girl, euh, rock. Voel je je vaak nerveus, dan kan de tijgeroog deze emotie verminderen én je bent ook nog een beschermd tegen negativiteit.

Kreeft (21 juni t/m 22 juli)

Dat je gevoelig en emotioneel bent, weet je inmiddels wel. Je wilt vooral ervaren dat je veilig en geborgen bent. Neig je naar de maansteen en rozenkwarts? Doe toch maar even niet. Je gevoelens kunnen hierdoor alle kanten op gaan. Om wat meer in je kracht te ‘staan’ (sorry voor deze uitdrukking) zijn eerdere de rode jaspis of de hematiet wat voor jou. Je zult hierdoor misschien juíst wel op je strepen gaan staan en dat is alleen maar goed.

Leeuw (23 juli t/m 22 augustus)

Hee Leeuw, oude levensgenieter. Je mag dan dominant zijn, maar je stelt net zo’n hoge eisen aan jezelf als aan anderen. Stress en burn-outs liggen daarom op de loer. Om je energie meer bij jezelf te houden en minder kwijt te zijn aan anderen, is de bergkristal een goede aanvulling. De rozenkwarts helpt je juist om je zachtheid te omarmen én wel die gevoelens te tonen.

Maagd (23 augustus t/m 22 september)

Je gevoel volgen kan nog knap lastig zijn. Je bent niet voor niks gezegend met een goed stel hersenen. Nee, doe jou maar de praktische oplossing. Toch kan het geen kwaad om weleens naar je intuïtie te luisteren. Daardoor kun je dingen ook écht een keer loslaten en zul je veel meer kunnen genieten van kleine geluksmomentjes. Dus hop, schaf die carneool aan. De steen geeft je levenswarmte, positiviteit en vrolijkheid en dat kan nooit kwaad.

Weegschaal (23 september t/m 22 oktober)

Als echte weegschaal ben je altijd op zoek naar de juiste balans. Hee, wel bij de les blijven. Lekker dagdromen is heerlijk, maar niet als het betekent dat je verantwoordelijkheden uit de weg gaat. De oplossing? Rookkwarts. Deze steen brengt je met beide voeten weer op de grond én geeft je dat oh zo gewenste gevoel van veiligheid.

Schorpioen (23 oktober t/m 21 november)

Als je geen gelijk hebt, zorg je wel dat je het krijgt. Je zal altijd doorzetten voor wat je wilt, maar kunt hierin ook ontzettend koppig zijn. Wat je doet, doe je me passie, maar je zult soms merken dat de luiheid het overneemt. Niet alleen voor jezelf is je eisenlijstje torenhoog, maar ook anderen moeten eraan geloven. Dat kan gepaard gaan met een hoop negatieve energie en daarom is de oranje calciet je beste vriend. Weg met de doemdenkerij en hallo positiviteit.

Boogschutter (22 november t/m 21 december)

Vrijheid en avontuur lijkt jou te roepen, Boogschutter. Alles wat je tegenhoudt om zomaar op pad te kunnen gaan, komt nogal in je irritatiezone. Jouw idealistische kant is goed, maar daardoor kan de spanning ook behoorlijk oplopen. Een ruwe amethist kan een uitkomst bieden. Je zult een gevoel van verlichting ervaren en schaapjes tellen is er niet meer bij. Welterusten!

Steenbok (22 december t/m 19 januari)

Wanneer er gevraagd wordt om iets te organiseren, ben jij haantje de voorste. Het is je kracht omdat je praktisch en nuchter bent, maar verandering kun je dan weer niet zo goed handelen. Zolang het op jouw manier gaat, wil je er prima hard voor werken. Maar loslaten? Ho, maar. Spontaniteit is nu niet echt jouw beste eigenschap en je vindt het lastig om emoties te laten zien. Gebruik chalcedoon voor deze laatste struggle en rozenkwarts leert je dat soms even de boel de boel laten óók goed is.

Waterman (20 januari t/m 18 februari)

Je hebt dan wel het woord ‘water’ in je sterrenbeeld staan, maar je bent een echt luchtteken. Dat betekent dat je veel bezig bent in je hoofd en continue op zoek bent naar verandering. Stilstand is achteruitgang en je wil graag alles kapot beredeneren. Er móet toch een verklaring zijn? Lukt dit niet, dan schiet je in een piekermodus waar je maar lastig uitkomt. Ga voor de amethist om makkelijker naar dromenland te gaan en het gemaal tot een halt te roepen. Wil je beter kunnen aarden? Kies dan een onyx.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Zodra je een ruimte binnenstapt, voel je meteen de emoties en energieën van de aanwezigen. Een hartstikke mooie eigenschap, maar het maakt je ook kwetsbaar en kan ervoor zorgen dat alles je even teveel wordt. Door dit overweldigende gevoel kun je jouw eigen emoties maar lastig plaatsen. Gebruik de rookkwarts dan ook om je wat meer af te schermen voor al deze indrukken. Voor wat meer moed, wilskracht en doorzettingsvermogen, is de hematiet een ontzettend goede keuze.

En, welke stenen passen er bij jouw sterrenbeeld?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Margriet | Beeld: Unsplash