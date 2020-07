Was daar vorige week nog de mega verfrissende reclame over ‘baarmoederverhalen’ van Libresse, nu maakt ook Tampax furore met haar commercial om tampons aan te prijzen. Om misverstanden en mythes over menstrueren en tampons de wereld uit te helpen heeft het hygiënemerk de hulp ingeroepen van Amy Schumer.

Echte verhalen

Het tijdperk van zorgeloze blije vrouwen die springen, dansen en duiken omdat ze een tampon in hebben, lijkt definitief voorbij. De reclames van nu willen échte baarmoederverhalen tonen, zonder gepolijste vrouwen die huppelend door hun periode van de maand dartelen. Dat doet Libresse met hun ‘womb stories‘, waarin het merk met super coole tekeningen alle geneugten en aversies van de baarmoeder optekent. En Tampax doet dat met Amy Schumer, die als een echte nieuwsreporter met Tampax-microfoon en camera in een winkelcentrum mensen aanspreekt om het te hebben over tampons.

Amy Schumer x Tampax

Want over tampons blijken nogal veel misverstanden te bestaan. Sommigen denken dat je door een tampon in te brengen je maagdelijkheid verliest, anderen geloven dan weer in het one size fits all-verhaal terwijl er verschillende soorten op de markt zijn. Aan Amy Schumer de taak om deze mythes uit de wereld te helpen. En dat doet ze, zoals altijd, met humor. “Het is me opgevallen dat ik een vagina heb, waar ik eigenlijk niet zoveel over weet”, steekt de comédienne van wal. “En ik ben niet de enige. Dus ben ik hier met Tampax om te luisteren naar wat we moeten weten over menstrueren en vagina’s. Want als we er niet over praten, gaan we er niet over bijleren.”

Trial and error

Amy praat ronduit, zonder gêne, over het gebruik van tampons. Ze kaart bijvoorbeeld aan dat het moeilijk is om een tampon voor de eerste keer in te brengen als je geen oudere zus, vriendin of mama hebt die je kan helpen. “Heel wat mensen leren nooit hoe ze een tampon correct moeten gebruiken. Het is een beetje trial-and-error.” Daarnaast vertelt ze dat er verschillende maten tampons op de markt zijn. En dat je je maagdelijkheid niet verliest zodra je een tampon inbrengt.

Reclames uit de jaren 80 en 90

Dat Libresse ervoor kiest om juist ook de pijnlijke nadelen van een baarmoeder weer te geven – van bloedingen tot krampen tot onvruchtbaarheid – en dat Amy Schumer zonder gêne over het inbrengen van een tampon praat, staat haaks op hoe producten voor menstruatiehygiëne in de jaren tachtig en negentig werden aangeprezen. Een mooi voorbeeld is deze OB-reclame uit de jaren tachtig. Hierin beleeft een groep vrouwen de grootste lol van hun leven tijdens hun menstruatie. Op de beat van de Beach Boys fietsen, surfen, zwemmen, dansen de vrouwen erop los omdat ze ‘zorgeloos blij’ zijn tijdens deze geweldige tijd van de maand. Oh the joy!

