Waarom sommige mensen bang worden van de nieuwe iPhone

Sommige mensen krijgen de schrik van hun leven door de nieuwe iPhone. Nee niet door de prijs – dat misschien ook een beetje – maar vooral door de hoeveelheid camera’s op de achterkant.

De iPhone 11 Pro heeft namelijk niet één, niet twee, maar wel drie lenzen. Voor mensen die aan trypofobie lijden zeer lastig en kleine kans dan ook dat zij deze telefoon zullen kopen.

Angst voor kleine gaatjes

Waarom? Nou, als je last hebt van trypofobie dan heb je een angst voor kleine gaatjes. Dit concept kwam voor het eerst naar boven in 2005 en is ook nu nog voor sommige mensen een groot probleem. Niet zo gek dus ook dat kort na de aankondiging van de nieuwe telefoon van Apple, de eerste bezorgdheid ontstond.

Triggeren

Vooral doordat er zoveel foto’s online verschenen van de gadget, werd hun fobie nog erger getriggerd. Lastig, zeker omdat deze mensen ook fysieke ongemakken voelden door het zien van deze kiekjes. Trypofobie is niet officieel erkend als ziekte, maar dat betekent niet dat mensen er geen last van hebben. Het zou ontstaan zijn als gevolg van evolutionaire aanpassing, zo is te lezen in een artikel in Psychologica Science. Deze beelden met gaten zouden namelijk heel wat gemeen hebben met bijvoorbeeld giftige organismen zoals slangen en spinnen. Makes sense.



Bron: HLN | Beeld: ANP